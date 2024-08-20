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Yaş Farkı Olay Olmuştu: Şarkıcı Feridun Düzağaç Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisinden İlk Çocuğunu Bekliyor

Yaş Farkı Olay Olmuştu: Şarkıcı Feridun Düzağaç Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisinden İlk Çocuğunu Bekliyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:20

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 55 yaşındaki Feridun Düzağaç 10 yıllık sevgilisi ile ikinci çocuğunu kucağına almayı bekliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Feridun Düzağaç, müjdeli bir haberle gündemde! "Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi hit şarkılarıyla tanınan Düzağaç, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Feridun Düzağaç, müjdeli bir haberle gündemde! "Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi hit şarkılarıyla tanınan Düzağaç, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, 55 yaşında ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Usta müzisyenin uzun süreli sevgilisi Tuba Tanışık’ın hamile olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, 55 yaşında ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Usta müzisyenin uzun süreli sevgilisi Tuba Tanışık’ın hamile olduğu öğrenildi.

10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuba Tanışlık ile bebeklerini kucaklarına alacak çift sosyal medyada da dikkat çekti.

10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuba Tanışlık ile bebeklerini kucaklarına alacak çift sosyal medyada da dikkat çekti.

Feridun Düzağaç’ın, önceki evliliğinden Sevgi Güryay ile Tuya Naz adında bir kızı bulunuyor. Şimdi, 55 yaşında ikinci kez baba olmaya hazırlanan Düzağaç, bu mutluluğunu kızı Tuya Naz ile birlikte paylaşacak!

Feridun Düzağaç’ın, önceki evliliğinden Sevgi Güryay ile Tuya Naz adında bir kızı bulunuyor. Şimdi, 55 yaşında ikinci kez baba olmaya hazırlanan Düzağaç, bu mutluluğunu kızı Tuya Naz ile birlikte paylaşacak!

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