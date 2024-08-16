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Hayat Size Güzel: Tatil Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıkan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Dillere Fena Düştü!

Hayat Size Güzel: Tatil Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıkan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Dillere Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 14:36

Hakan Sabancı ve Hande Erçel ikilisi gezip tozmaya dünyayı birlikte görmeye son hızda devam ediyor. Birlikteliklerinin ilk zamanlarından bu yana sürekli tatile çıkan ikili yine havaalanında görüntülenince X ahalisinin diline düştü.

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Birliktelikleriyle gündemi sallayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı günümüzün en çok beğenilen ikililerinden biri.

Birliktelikleriyle gündemi sallayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı günümüzün en çok beğenilen ikililerinden biri.

İlişkilerinin ilk gününden bu yana tatil beldelerini fetheden, havalanından çıkmayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti sürekli bir yerlere giderken görüntüleniyor.

İlişkilerinin ilk gününden bu yana tatil beldelerini fetheden, havalanından çıkmayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti sürekli bir yerlere giderken görüntüleniyor.

Dün sabah 6.30'da görüntülenen Sabancı ve Erçel çifti “Güzel bir tatile çıkıyoruz”diye konuşunca, 'bir tatil bitti diğeri başlıyor' gibi tepkiler gecikmedi.

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