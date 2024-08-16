Kiracı Gerilimi Devam Ediyor: Sabrı Taşan Demet Akalın Sinirlerine Hakim Olamadı Yine Kiracısına İsyan Etti
Kiracı Gerilimi Devam Ediyor: Sabrı Taşan Demet Akalın Sinirlerine Hakim Olamadı Yine Kiracısına İsyan Etti
Demet Akalın'ın aylık 5 bin lira veren kiracısıyla yaşadığı gerilim giderek yükseliyor. Avukatını devreye sokan Akalın yine sinirlerine hakim olamadı!
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde ev sahibi-kiracı geriliminin merkezinde yer alıyor. Akalın, 5 bin TL kira bedeli ödeyen kiracısına dair her fırsatta tepkisini dile getirerek, sosyal medyada isyanını dile getirdi.
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Kiralık evinde yaşadığı sorunları sık sık paylaşan Akalın, bu kez de kiracısıyla ilgili yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, kiracısının ödemelerindeki aksaklıklar ve genel olarak yaşadığı sıkıntılara dair sitemlerini ifade eden Akalın, bu durumun kendisini ne kadar zorladığını vurguladı.
Akalın’ın bu isyanı, hem takipçileri hem de medya tarafından geniş yankı uyandırdı. Kiracı ile yaşadığı bu gerilim, ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıyla daha da görünür hale geldi.
Akalın tepkisini yine deli getirdi 👇
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