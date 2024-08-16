Kiracı Gerilimi Devam Ediyor: Sabrı Taşan Demet Akalın Sinirlerine Hakim Olamadı Yine Kiracısına İsyan Etti

Daha önce 'Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! 5 bin liraya 3-4 kişi bir yere gidiyorsun yemek parası. Ama ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki; programda söyledi zam yapacaktım vazgeçtim. Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor' şeklinde isyan etmişti.