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Kiracı Gerilimi Devam Ediyor: Sabrı Taşan Demet Akalın Sinirlerine Hakim Olamadı Yine Kiracısına İsyan Etti

Kiracı Gerilimi Devam Ediyor: Sabrı Taşan Demet Akalın Sinirlerine Hakim Olamadı Yine Kiracısına İsyan Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 13:17

Demet Akalın'ın aylık 5 bin lira veren kiracısıyla yaşadığı gerilim giderek yükseliyor. Avukatını devreye sokan Akalın yine sinirlerine hakim olamadı!

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde ev sahibi-kiracı geriliminin merkezinde yer alıyor. Akalın, 5 bin TL kira bedeli ödeyen kiracısına dair her fırsatta tepkisini dile getirerek, sosyal medyada isyanını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde ev sahibi-kiracı geriliminin merkezinde yer alıyor. Akalın, 5 bin TL kira bedeli ödeyen kiracısına dair her fırsatta tepkisini dile getirerek, sosyal medyada isyanını dile getirdi.

Kiralık evinde yaşadığı sorunları sık sık paylaşan Akalın, bu kez de kiracısıyla ilgili yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, kiracısının ödemelerindeki aksaklıklar ve genel olarak yaşadığı sıkıntılara dair sitemlerini ifade eden Akalın, bu durumun kendisini ne kadar zorladığını vurguladı.

Kiralık evinde yaşadığı sorunları sık sık paylaşan Akalın, bu kez de kiracısıyla ilgili yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, kiracısının ödemelerindeki aksaklıklar ve genel olarak yaşadığı sıkıntılara dair sitemlerini ifade eden Akalın, bu durumun kendisini ne kadar zorladığını vurguladı.

Akalın’ın bu isyanı, hem takipçileri hem de medya tarafından geniş yankı uyandırdı. Kiracı ile yaşadığı bu gerilim, ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıyla daha da görünür hale geldi.

Akalın’ın bu isyanı, hem takipçileri hem de medya tarafından geniş yankı uyandırdı. Kiracı ile yaşadığı bu gerilim, ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıyla daha da görünür hale geldi.

Daha önce 'Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! 5 bin liraya 3-4 kişi bir yere gidiyorsun yemek parası. Ama ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki; programda söyledi zam yapacaktım vazgeçtim. Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor' şeklinde isyan etmişti.

Akalın tepkisini yine deli getirdi 👇

Akalın tepkisini yine deli getirdi 👇
twitter.com

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