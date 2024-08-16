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Patlat Bi' Tarkan: 40 Yaşının Şerefine Kutlama Yapan Salih Bademci'den 'Kuzu Kuzu' Performansı!

Patlat Bi' Tarkan: 40 Yaşının Şerefine Kutlama Yapan Salih Bademci'den 'Kuzu Kuzu' Performansı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 11:23

40 yaşını coşkuyla kutlayanlardan biri olan Salih Bademci yeni yaşının şerefine Tarkan'ın Kuzu kuzu şarkısını seslendirdi, üstüne bir de dans etti!

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Elini attığı her işte ve karakterde yeteneklerini bir kez daha izleyicilere kanıtlayan Salih Bademci günümüzün hem en çok sevilen hem de en başarılı oyuncularından biri.

Elini attığı her işte ve karakterde yeteneklerini bir kez daha izleyicilere kanıtlayan Salih Bademci günümüzün hem en çok sevilen hem de en başarılı oyuncularından biri.

Kariyeri dışında sevimli kızı İklim ve eşi Ömer Özgün ile kurduğu mutlu aileyle de adından bahsettiren Bademci geçtiğimiz gün tam 40 yaşına bastı!

Kariyeri dışında sevimli kızı İklim ve eşi Ömer Özgün ile kurduğu mutlu aileyle de adından bahsettiren Bademci geçtiğimiz gün tam 40 yaşına bastı!

Biz de 40 yaşına girdiğine inanamıyoruz! Doğum günü kutlamasına kızının hediyesiyle katılan ve tüm gece yanından ayırmayan Bademci bir kere daha hepimizi kalbimizden vurdu!

Biz de 40 yaşına girdiğine inanamıyoruz! Doğum günü kutlamasına kızının hediyesiyle katılan ve tüm gece yanından ayırmayan Bademci bir kere daha hepimizi kalbimizden vurdu!

İklim'in babasına verdiği hediye ve diğer detaylar için👇

Fakat burada bitmiyor, Elçin Sangu gibi birçok ünlü ismin katıldığı gecede Bademci'den beklenmedik bir performans geldi!

Fakat burada bitmiyor, Elçin Sangu gibi birçok ünlü ismin katıldığı gecede Bademci'den beklenmedik bir performans geldi!

Eline mikrofonu alıp sahneye atlayan Salih Bademci, Tarkan'ın efsane şarkılarından biri olan 'Kuzu Kuzu'yu seslendirdi!

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