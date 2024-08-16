Bu Aşk Fazla Bize: Salih Bademci'nin Doğum Günü Kutlamasına Katılan Elçin Sangu 39. Yaş Kafasını Anlattı!
Bu Aşk Fazla Bize: Salih Bademci'nin Doğum Günü Kutlamasına Katılan Elçin Sangu 39. Yaş Kafasını Anlattı!
Geçtiğimiz günlerde 39. yaşına basan Elçin Sangu kırklı yaşların kafasından bahsetti. Salih Bademci'nin doğum gününe katılan Elçin Sangu eline mikrofonu aldı! Şebnem Ferah'ın 'Bu Aşk Fazla Sana' şarkısını seslendirdi.
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13 Ağustos günü 39 yaşına giren Elçin Sangu hepimizi şaşırtmış güzelliği ve ışığıyla bir kez daha gözlerimizi kamaştırmıştı. Kendisini doğum gününde yalnız bırakmayan isimlerden birisi de Salih Bademci olmuştu.
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Kiralık Aşk dizisinde rol arkadaşı olan Bademci geçtiğimiz gün 40 yaşına bastı! Elçin Sangu, Demet Akbağ, Onur Büyüktopçu gibi birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecede ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Parti başlamadan önce muhabirlere konuşan Elçin Sangu 40 yaşından "Bu yaşların çok güzel bir kafası oluyormuş, herkese tavsiye ederim" şeklinde bahsetti.
Kiralık Aşk oyuncularının bir araya geldiği gecede Salih Bademci, Onur Büyüktopçu, Elçin Sangu'nun bu pozu hayranlarını sevindirirken beklenmedik bir sürpriz ortaya çıktı!
Mikrofonu eline alan güzel oyuncu önce Deniz Seki'nin 'Adaletsiz Seçim' şarkısını seslendirdi.
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Ardından ortamın gazına gelen Sangu hünerlerini sergileyerek Şebnem Ferah'ın 'Bu Aşk Fazla Sana' parçasını söyledi.
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