Elay'ın Büyümüş Haliyle Tanışmaya Hazır Mısınız? Aslı Enver'in Çocukluk Fotoğrafı 'Güzellik Anneden' Dedirtti!

Aslı Enver'in sosyal medya hesabında çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaşmasıyla ve kızı Elay ile arasındaki benzerliğin ortaya çıkması bir oldu. Bu tatlı paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve anne-kız arasındaki benzerlik 'güzelliğini annesinden almış' dedirtti!