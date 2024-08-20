Elay'ın Büyümüş Haliyle Tanışmaya Hazır Mısınız? Aslı Enver'in Çocukluk Fotoğrafı 'Güzellik Anneden' Dedirtti!
Elay'ın Büyümüş Haliyle Tanışmaya Hazır Mısınız? Aslı Enver'in Çocukluk Fotoğrafı 'Güzellik Anneden' Dedirtti!
Aslı Enver'in sosyal medya hesabında çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını paylaşmasıyla ve kızı Elay ile arasındaki benzerliğin ortaya çıkması bir oldu. Bu tatlı paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve anne-kız arasındaki benzerlik 'güzelliğini annesinden almış' dedirtti!
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Ünlü oyuncu Aslı Enver, Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştı. 2000'lerin popüler dizisi "Kavak Yelleri"nde sergilediği başarılı performansıyla tanınan Enver, son dönemde özel hayatıyla da dikkat çekmeden edemiyor.
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2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Enver, kurduğu ailesiyle sık sık gündeme geliyor. İş ve özel yaşamında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Enver, sosyal medyada da sevimli kızı Elay'la yaptığı paylaşımlarıyla hepimizi resmen büyülüyor!
Kızı Elay ile yaptığı her paylaşımda adeta gözlerimizden kalpler fışkırtan Enver, bu samimi karelerle hem annelik yolculuğunu hem de mutluluğunu gözler önüne seriyor.
Aslı Enver'in kızı Elay ile olan benzerliği de dikkatlerden kaçmıyor tabii.Anne-kız arasındaki bu benzerlik, takipçileri tarafından sıklıkla fark ediliyor.
Kalbimizi orta yerinden vuran bir paylaşım ise geçtiğimiz saatlerde geldi! Çocukluk fotoğrafını paylaşan Enver, Elay'ın birkaç sene sonraki haline adeta ön gösterim oldu!
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