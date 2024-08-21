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Buse Meral'den Eski Sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin Evinin Yanıp Kül Olmasına Samimiyetsiz Tepki!

Buse Meral'den Eski Sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin Evinin Yanıp Kül Olmasına Samimiyetsiz Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 19:34 Son Güncelleme: 21.08.2024 - 20:12

Aras Bulut İynemli'nin evinde çıkan yangının ardından, eski sevgilisi Buse Meral’e olayla ilgili sorular soruldu. Meral’in verdiği yanıtlar, 'samimiyetsiz' olarak değerlendirildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Uzun süre önce ekranlara adım atan Aras Bulut İynemli, dizilerdeki başarılı performanslarıyla günümüzün en yetenekli erkek oyuncularından biri haline geldi.

Uzun süre önce ekranlara adım atan Aras Bulut İynemli, dizilerdeki başarılı performanslarıyla günümüzün en yetenekli erkek oyuncularından biri haline geldi.

Son olarak “Atatürk” filmiyle dikkatleri üzerine çeken İynemli, hem sempatik kişiliği hem de yakışıklılığıyla büyük ilgi görüyor. Ancak, oyuncunun özel hayatı da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak “Atatürk” filmiyle dikkatleri üzerine çeken İynemli, hem sempatik kişiliği hem de yakışıklılığıyla büyük ilgi görüyor. Ancak, oyuncunun özel hayatı da sık sık gündeme geliyor.

Aras Bulut İynemli, kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile birlikteydi. Fakat ayrılığın ardından, "Gaddar" dizisiyle adından söz ettiren Buse Meral ile anılması, kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Aras Bulut İynemli, kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile birlikteydi. Fakat ayrılığın ardından, "Gaddar" dizisiyle adından söz ettiren Buse Meral ile anılması, kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

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Fakat ikilinin adı birlikteliklerinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ayrılık iddialarına karıştı. Meral’e Aras Bulut İynemli ile ilgili sorular yöneltilince de, ayrılık iddialarına yanıt vermekten kaçınan isim özel hayatıyla ilgili sorulara “Teşekkür ederim, özel hayatımla ilgili konuşmayacağım.” şeklinde cevap vermişti.

Fakat ikilinin adı birlikteliklerinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ayrılık iddialarına karıştı. Meral’e Aras Bulut İynemli ile ilgili sorular yöneltilince de, ayrılık iddialarına yanıt vermekten kaçınan isim özel hayatıyla ilgili sorulara “Teşekkür ederim, özel hayatımla ilgili konuşmayacağım.” şeklinde cevap vermişti.

Geçtiğimiz günlerde ise İynemli, talihsiz bir olayla gündeme geldi; villasında çıkan yangın sonucunda evini kaybeden oyuncunun yaşadığı büyük felaket sevenlerini korkutmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise İynemli, talihsiz bir olayla gündeme geldi; villasında çıkan yangın sonucunda evini kaybeden oyuncunun yaşadığı büyük felaket sevenlerini korkutmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

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Yangının ardından, eski sevgilisi Buse Meral’e bu trajik olayla ilgili sorular yöneltildi. Ancak Meral’in verdiği tepki, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve 'samimiyetsiz' olarak değerlendirildi.

Yangının ardından, eski sevgilisi Buse Meral’e bu trajik olayla ilgili sorular yöneltildi. Ancak Meral’in verdiği tepki, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve 'samimiyetsiz' olarak değerlendirildi.

İşte o anlar 👇

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