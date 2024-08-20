Can Bonomo Aşka Geldi: Eşi Öykü Karayel'in Doğum Gününü Kutlayan Şarkıcı "Nasip Olur mu?" Dedirtti!
Can Bonomo Aşka Geldi: Eşi Öykü Karayel'in Doğum Gününü Kutlayan Şarkıcı "Nasip Olur mu?" Dedirtti!
Can Bonomo yeni yaşını kutlayan biricik aşkı Öykü Karayel'e yazdığı doğum günü mesajıyla yine romantiklikte sınır tanımadı!
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2018 yılında mutlu bir evlilik gerçekleştiren Can Bonomo ve Öykü Karayel evliliklerini Roman adındaki oğulları ile taçlandırmıştı. Magazin dünyasının ışıklarından uzak durmayı tercih eden çift, birliktelikleriyle göz doldurmayı sürdürüyor.
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Hanımcılığıyla nam salan Can Bonomo hem sevimli ailesiyle hem de kurduğu mükemmel koca profiliyle akıllara kazınan isimlerden biri oldu.
2021 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Roman'la resmen tamamlanan çiftimiz sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte övgüye boğulmaya devam ediliyor!
Son olarak, Can Bonomo eşi Öykü Karayel’in doğum gününü kutladı! Sosyal medyada paylaştığı doğum günü mesajında, "Benim güzel ruhum, en yakın arkadaşım. Umarım bu yaşında yakışırım yanına. Seni çok seviyorum. Kuşlar konsun yollarına...❤️" ifadelerini kullanan Bonomo, Karayel’e olan derin sevgisini ve bağlılığını gözler önüne serdi.
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