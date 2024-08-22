Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kızlar Koşun: Son Dönemin En Çok Yükselinen İsmi Semicenk DM Kutusunu Kontrol Ediyormuş!

Kızlar Koşun: Son Dönemin En Çok Yükselinen İsmi Semicenk DM Kutusunu Kontrol Ediyormuş!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 10:10

Günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Semicenk hem şarkıları hem de karizmasıyla birçok kişinin gönlünde taht kuran şarkıcılardan biri olmayı başardı. 2. sayfa kameralarına yakalanan Semicenk özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Aşk hayatı sorulan isim DM kutularına baktığını söyleyerek yeni aşklara yeşil ışık yaktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Semicenk, müzik listelerini ve sosyal medyayı adeta kasıp kavurmaya devam ediyor.

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Semicenk, müzik listelerini ve sosyal medyayı adeta kasıp kavurmaya devam ediyor.

Düşer Aklıma, Al Sevgilim, Geri Dönemedim, Herkes Gibisin, Unutmak Öyle Kolay mı Sandın gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ve her parçasıyla listelere yerleşen Semicenk muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı!

Düşer Aklıma, Al Sevgilim, Geri Dönemedim, Herkes Gibisin, Unutmak Öyle Kolay mı Sandın gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ve her parçasıyla listelere yerleşen Semicenk muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı!

Sesi, tavırları ve karizmatik görünümüyle kalpler yerleşen Semicenk 2. sayfa'nın kameralarına yakalandı.

Sesi, tavırları ve karizmatik görünümüyle kalpler yerleşen Semicenk 2. sayfa'nın kameralarına yakalandı.

"DM kutularına bakıyorum arada ama orası çok farklı, bambaşka bir dünya" diyen Semicenk hayranlarına umut ışığı oldu! Muhabirin "Herkes sana hayran ama senin hayran olacağın bir kadın olcak mı?" sorusuna "Olur tabii, neden olmasın" diyen Semicenk yeni aşklara yeşil ışık yaktı.

"DM kutularına bakıyorum arada ama orası çok farklı, bambaşka bir dünya" diyen Semicenk hayranlarına umut ışığı oldu! Muhabirin "Herkes sana hayran ama senin hayran olacağın bir kadın olcak mı?" sorusuna "Olur tabii, neden olmasın" diyen Semicenk yeni aşklara yeşil ışık yaktı.

İşte o anlar 👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın