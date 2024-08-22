Kızlar Koşun: Son Dönemin En Çok Yükselinen İsmi Semicenk DM Kutusunu Kontrol Ediyormuş!

Günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Semicenk hem şarkıları hem de karizmasıyla birçok kişinin gönlünde taht kuran şarkıcılardan biri olmayı başardı. 2. sayfa kameralarına yakalanan Semicenk özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Aşk hayatı sorulan isim DM kutularına baktığını söyleyerek yeni aşklara yeşil ışık yaktı!