Kızlar Koşun: Son Dönemin En Çok Yükselinen İsmi Semicenk DM Kutusunu Kontrol Ediyormuş!
Kızlar Koşun: Son Dönemin En Çok Yükselinen İsmi Semicenk DM Kutusunu Kontrol Ediyormuş!
Günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Semicenk hem şarkıları hem de karizmasıyla birçok kişinin gönlünde taht kuran şarkıcılardan biri olmayı başardı. 2. sayfa kameralarına yakalanan Semicenk özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Aşk hayatı sorulan isim DM kutularına baktığını söyleyerek yeni aşklara yeşil ışık yaktı!
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Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Semicenk, müzik listelerini ve sosyal medyayı adeta kasıp kavurmaya devam ediyor.
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Düşer Aklıma, Al Sevgilim, Geri Dönemedim, Herkes Gibisin, Unutmak Öyle Kolay mı Sandın gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ve her parçasıyla listelere yerleşen Semicenk muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularını yanıtladı!
Sesi, tavırları ve karizmatik görünümüyle kalpler yerleşen Semicenk 2. sayfa'nın kameralarına yakalandı.
"DM kutularına bakıyorum arada ama orası çok farklı, bambaşka bir dünya" diyen Semicenk hayranlarına umut ışığı oldu! Muhabirin "Herkes sana hayran ama senin hayran olacağın bir kadın olcak mı?" sorusuna "Olur tabii, neden olmasın" diyen Semicenk yeni aşklara yeşil ışık yaktı.
İşte o anlar 👇
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