Pek Azimli Çıktı: Oyunculuğa Ara Verip Okul Sıralarına Dönen Hande Erçel Dokuma Eserlerini Sergileyecek!

Ekran serüvenine ara verip okula dönüş yapan Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesinin izinden gidip kendisini sanata adadığı öne sürüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olan ünlü oyuncu bu sefer de 'Soyut Yol' adlı dokuma eserini sergileyecek olmasıyla gündeme geldi.