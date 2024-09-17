Pek Azimli Çıktı: Oyunculuğa Ara Verip Okul Sıralarına Dönen Hande Erçel Dokuma Eserlerini Sergileyecek!
Pek Azimli Çıktı: Oyunculuğa Ara Verip Okul Sıralarına Dönen Hande Erçel Dokuma Eserlerini Sergileyecek!
Ekran serüvenine ara verip okula dönüş yapan Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesinin izinden gidip kendisini sanata adadığı öne sürüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olan ünlü oyuncu bu sefer de 'Soyut Yol' adlı dokuma eserini sergileyecek olmasıyla gündeme geldi.
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"Güneşin Kızları" adlı yapımla hayatımıza giren ve oyunculuğuyla son dönemlerin en çok tartışılan ismi olan Hande Erçel'i son olarak Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı "Bambaşka Biri" dizisinde görmüştük.
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Son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Erçel'in 2 yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk sürekli dillerde biliyorsunuz.
Sabancı ailesine geiln olarak girme konusunda azimli olduğu söylenen ünlü oyuncunun Arzu Sabancı kurallarına uyduğu ve bu konuda radikal adımlar attığı konuşulmaya başlanmıştı.
Kendisi, oyunculuğa ara verdi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde dondurduğu kaydı olan Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geri dönüşüyle herkesi şaşkına çevirdi.
Bunun ardından sanat galerisinden pozlar paylaşıp, seramik yapmak için kolları sıvayan Erçel'in staj yaptığını da öğrenmiştik.
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Stajındaki projesi kapsamında grup arkadaşlarıyla birlikte "EXSILIUM" adlı bir sergi hazırlamış ve üç eseri sergilenmişti.
Şimdiyse o sergideki dokuma eserlerinden satılmayan 'Soyut Yol' adlı eserinin 5. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nda sergileneceği ortaya çıktı.
Hande Erçel'se 120 bin TL'den satışa çıkmış ancak satılamamış eseri 'Soyut Yol'u, "Bir döngüyü ve kübist bir formu andıran labirent, düşüncelerimiz kadar soyut noktalarda somutlaşıyor" diyerek şöyle anlatmıştı:
"Şekli ne olursa olsun her yol birbirine bağlanır veya bağlanmaz. Bu durum aynı zamanda düşüncelerimizin akışına da benzer. Bazen net ve somut bir şekilde ilerlerken bazen de karmaşık ve soyut bir labirentte kaybolmuş gibi hissederiz"
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