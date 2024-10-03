Sonuna Kadar Karısı Alina Boz'u Savundu: Hamilelik İddialarına Umut Evirgen'den Kapı Gibi Cevap Geldi

Aralık ayında Alina Boz'la yaptığı ani evlilikle gündeme gelen Umut Evirgen, ilişkisine sağlama adımlarla devam ediyor bildiğiniz gibi. Yaşanan ani evlilik sürecinin ardından ise Boz'un hamile olabileceği iddiaları akıları epey bir meşgul ediyor. Güzel oyuncu bu iddiaları yalanlarken Umut Evirgen de ilk defa hamilelik söylentileri hakkında konuştu.