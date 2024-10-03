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Sonuna Kadar Karısı Alina Boz'u Savundu: Hamilelik İddialarına Umut Evirgen'den Kapı Gibi Cevap Geldi

Sonuna Kadar Karısı Alina Boz'u Savundu: Hamilelik İddialarına Umut Evirgen'den Kapı Gibi Cevap Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 09:08

Aralık ayında Alina Boz'la yaptığı ani evlilikle gündeme gelen Umut Evirgen, ilişkisine sağlama adımlarla devam ediyor bildiğiniz gibi. Yaşanan ani evlilik sürecinin ardından ise Boz'un hamile olabileceği iddiaları akıları epey bir meşgul ediyor. Güzel oyuncu bu iddiaları yalanlarken Umut Evirgen de ilk defa hamilelik söylentileri hakkında konuştu.

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Alina Boz, Türk televizyon ve sinema dünyasında hızla parlayan genç yeteneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle "Aşk 101" dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Boz, yer aldığı projelerdeki etkileyici oyunculuğuyla hayranlarının beğenisini kazanmayı sürdürüyor.

Alina Boz, Türk televizyon ve sinema dünyasında hızla parlayan genç yeteneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle "Aşk 101" dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Boz, yer aldığı projelerdeki etkileyici oyunculuğuyla hayranlarının beğenisini kazanmayı sürdürüyor.

Son zamanlarda özel hayatı ve yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen güzel oyuncu ekranlardaki başarısından çok Umut Evirgen'le yaşadığı ilişkiyle anmaya başlamıştık hatırlarsanız.

Son zamanlarda özel hayatı ve yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen güzel oyuncu ekranlardaki başarısından çok Umut Evirgen'le yaşadığı ilişkiyle anmaya başlamıştık hatırlarsanız.

Umut Evirgen'le başladığı ilişkiyi kısa süre içinde evlilikle taçlandıran Alina Boz geçtiğimiz sene 2 Aralık gününde dünyaevine girdi.

Umut Evirgen'le başladığı ilişkiyi kısa süre içinde evlilikle taçlandıran Alina Boz geçtiğimiz sene 2 Aralık gününde dünyaevine girdi.

Kısa süre içerisinde oyuncunun verdiği evlilik kararının hamilelik yüzünden alınmış olabileceği düşünülmüş, fakat kendisi muhabirlerin sorularını "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki inşallah" şeklinde cevaplamıştı.

Kısa süre içerisinde oyuncunun verdiği evlilik kararının hamilelik yüzünden alınmış olabileceği düşünülmüş, fakat kendisi muhabirlerin sorularını "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki inşallah" şeklinde cevaplamıştı.

Umut Evirgen, eşi olmadan katıldığı bir davette o iddialara cevap verdi. Ünlü isim "Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken ‘Hamile diye evleniyor’ dediniz. 12 ay oldu yani” ifadelerini kullandı.

Umut Evirgen, eşi olmadan katıldığı bir davette o iddialara cevap verdi. Ünlü isim "Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken ‘Hamile diye evleniyor’ dediniz. 12 ay oldu yani” ifadelerini kullandı.
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Gelin o anları birlikte izleyelim👇

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