Toplumun Suni Gündemlerle Uyutulmaya Çalışıldığına İnanan Mustafa Sandal Kadınlara Yapılan Zulme Dikkat Çekti
Toplumun Suni Gündemlerle Uyutulmaya Çalışıldığına İnanan Mustafa Sandal Kadınlara Yapılan Zulme Dikkat Çekti
Sadece eylül ayında işlenen kadın cinayetleri ülke gündeminden bir an olsun düşmezken, son günlerde yaşananlar toplumu endişelendirmeye devam ediyor. Kadın cinayetleri ve taciz olayları gün geçtikçe artıyor, sosyal medya kullanıcıları ve ünlü isimler yaşananlara isyan ederken Mustafa Sandal'da kadınlara uygulanan zulme ve cezaların yetersizliğine isyan etti.
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan bir taciz olayının görüntüleri dün ortaya çıkmış, iki kişinin 23 yaşında sokakta yürüyen bir kadını sıkıştırdığı anlar görenleri şoke etmişti.
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Geçtiğimiz gün ise Semih Çelik isimli bir cani 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur'u vahşice katletmiş, ardından kendini surlardan atmıştı.
Yaşanan kan donduran olaylar toplumdaki kadınlara endişe saçmaya devam ederken birçok ünlü isim yaptırımların ağırlaştırılması ve önlem alınmasının altını çizdi.
Yaşanan kan donduran olaylara bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi. Toplumun "suni gündemlerle uyutulduğunu" düşünen şarkıcı kadınlara yöneltilen zulme dikkat çekerken cezai yaptırımların eksikliğinden dert yandı.
"Sistemi sadece seyrediyoruz! Uyumayalım, unutturmayalım, unutmayalım!" ifadelerini kullanan Sandal böyle tepki gösterdi 👇
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