Toplumun Suni Gündemlerle Uyutulmaya Çalışıldığına İnanan Mustafa Sandal Kadınlara Yapılan Zulme Dikkat Çekti

Sadece eylül ayında işlenen kadın cinayetleri ülke gündeminden bir an olsun düşmezken, son günlerde yaşananlar toplumu endişelendirmeye devam ediyor. Kadın cinayetleri ve taciz olayları gün geçtikçe artıyor, sosyal medya kullanıcıları ve ünlü isimler yaşananlara isyan ederken Mustafa Sandal'da kadınlara uygulanan zulme ve cezaların yetersizliğine isyan etti.