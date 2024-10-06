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Onlar da Sessiz Kalmadı: Futbol Kulüplerinden Kadın Cinayetlerine Ortak Tepki

Onlar da Sessiz Kalmadı: Futbol Kulüplerinden Kadın Cinayetlerine Ortak Tepki

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 13:32

Başta dört büyükler olmak üzere birçok futbol kulübü, tüm Türkiye'yi sarsan iki kadın cinayeti sonrası ortak paylaşımda bulundu. Kulüpler, sosyal medya hesaplarından 'Kadın ve Çocuğa Dokunma' dedi.

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Kan donduran olay, İstanbul’da yaşanmıştı.

Kan donduran olay, İstanbul’da yaşanmıştı.

Eyüpsultan’da psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Semih Çelik, kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil’i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları’nda, İkbal Uzuner’i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.

Futbol kulüpleri, ülkeyi yasa boğan ve endişeye sürükleyen cinayetlerin sonunun gelmesi için çağrıda bulundu.

Futbol kulüpleri, ülkeyi yasa boğan ve endişeye sürükleyen cinayetlerin sonunun gelmesi için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından '#KadınaVeÇocuğaDokunma' etiketi kullanılarak ortak gönderi yayınlandı.

Galatsaaray'ın paylaşımı 👇

Galatsaaray'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
twitter.com

Beşiktaş'ın paylaşımı 👇

Beşiktaş'ın paylaşımı 👇
twitter.com
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Trabzonspor'un paylaşımı 👇

Trabzonspor'un paylaşımı 👇
twitter.com
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