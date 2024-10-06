Onlar da Sessiz Kalmadı: Futbol Kulüplerinden Kadın Cinayetlerine Ortak Tepki
Onlar da Sessiz Kalmadı: Futbol Kulüplerinden Kadın Cinayetlerine Ortak Tepki
Başta dört büyükler olmak üzere birçok futbol kulübü, tüm Türkiye'yi sarsan iki kadın cinayeti sonrası ortak paylaşımda bulundu. Kulüpler, sosyal medya hesaplarından 'Kadın ve Çocuğa Dokunma' dedi.
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Kan donduran olay, İstanbul’da yaşanmıştı.
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Futbol kulüpleri, ülkeyi yasa boğan ve endişeye sürükleyen cinayetlerin sonunun gelmesi için çağrıda bulundu.
Galatsaaray'ın paylaşımı 👇
Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
Beşiktaş'ın paylaşımı 👇
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Trabzonspor'un paylaşımı 👇
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