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Dolandırıcılığın Önüne Geçilecek: Google'daki Bazı Sitelere Mavi Tik Geliyor

Dolandırıcılığın Önüne Geçilecek: Google'daki Bazı Sitelere Mavi Tik Geliyor

Google Dolandırıcılık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 14:31

Spam ve dolandırıcılığın önüne geçebilmek için Google'dan yeni bir adım geliyor. Artık bazı sitelerin yanında 'mavi tik' bulunacak. Bu sayede sitenin gerçek olup olmadığı anlaşılacak.

Kaynak: Mashable

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Son zamanlarda Google'da arama yaptığınızda bazı sonuçların "spam" ya da "sahte" olduğunu fark etmişsinizdir. Bunlar genelde sponsor reklam ya da dolandırıcılık olabiliyor.

Son zamanlarda Google'da arama yaptığınızda bazı sonuçların "spam" ya da "sahte" olduğunu fark etmişsinizdir. Bunlar genelde sponsor reklam ya da dolandırıcılık olabiliyor.

Google artık bu durumun önüne geçmeyi planlıyor. Artık bazı sitelerin gerçek ve güvenilir olduğunu gösterebilmek adına "mavi tik" görünecek.

Google artık bu durumun önüne geçmeyi planlıyor. Artık bazı sitelerin gerçek ve güvenilir olduğunu gösterebilmek adına "mavi tik" görünecek.

Şu anda bazı sitelerin yanında görülen mavi tik için Google sözcüsü "Müşterilerin çevrimiçi ortamda güvenilir işletmeleri belirlemelerine yardımcı olacak özellikleri düzenli olarak deniyoruz ve şu anda Google'da belirli işletmelerin yanında onay işaretleri gösteren küçük bir deneme yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda bazı sitelerin yanında görülen mavi tik için Google sözcüsü "Müşterilerin çevrimiçi ortamda güvenilir işletmeleri belirlemelerine yardımcı olacak özellikleri düzenli olarak deniyoruz ve şu anda Google'da belirli işletmelerin yanında onay işaretleri gösteren küçük bir deneme yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Google'ın yeni doğrulama özelliği, yalnızca ticari siteler değil, sıradan siteler için de geçerli olup olmayacağı belirsiz. Bu özelliğin, Google Arama'dan memnun olmayan kullanıcılar için faydalı olacağı düşünülüyor.

Ayrıca, özelliğin Gmail hizmetine de entegre edilerek, doğrulanmış kullanıcılardan gelen e-postaların bu işareti taşıması mümkün.

Ayrıca, özelliğin Gmail hizmetine de entegre edilerek, doğrulanmış kullanıcılardan gelen e-postaların bu işareti taşıması mümkün.

Ancak Google, bu araçla ilgili gelecekteki planlarına dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

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