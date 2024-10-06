Dolandırıcılığın Önüne Geçilecek: Google'daki Bazı Sitelere Mavi Tik Geliyor
Dolandırıcılığın Önüne Geçilecek: Google'daki Bazı Sitelere Mavi Tik Geliyor
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Son zamanlarda Google'da arama yaptığınızda bazı sonuçların "spam" ya da "sahte" olduğunu fark etmişsinizdir. Bunlar genelde sponsor reklam ya da dolandırıcılık olabiliyor.
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Google artık bu durumun önüne geçmeyi planlıyor. Artık bazı sitelerin gerçek ve güvenilir olduğunu gösterebilmek adına "mavi tik" görünecek.
Şu anda bazı sitelerin yanında görülen mavi tik için Google sözcüsü "Müşterilerin çevrimiçi ortamda güvenilir işletmeleri belirlemelerine yardımcı olacak özellikleri düzenli olarak deniyoruz ve şu anda Google'da belirli işletmelerin yanında onay işaretleri gösteren küçük bir deneme yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, özelliğin Gmail hizmetine de entegre edilerek, doğrulanmış kullanıcılardan gelen e-postaların bu işareti taşıması mümkün.
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