Bakan Bayraktar'ın "Doğalgaz Zammı" Açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Sert Çıkış! "Dalavere..."
Bakan Bayraktar'ın "Doğalgaz Zammı" Açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Sert Çıkış! "Dalavere..."
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bakan Bayraktar'ın 'doğalgaz zammı' için yaptığı açıklamaya sert çıkıştı. 'Dalavere bunlar' diyen Demirtaş, 'Enflasyonu bu yıl olduğundan düşük gösterip, ücretlere yılbaşında AZ zam yapacaklar' dedi.
İşte detaylar...
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Ülkemizde gıda enflasyonu, kiralar ve diğer giderler sürekli olarak artıyor. Birçok vatandaş ise enflasyonu iliklerine kadar hissediyor.
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Ekim ayına girmemizle birlikte TUİK geçtiğimiz günlerde eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Verilerde eylül ayı enflasyonu 2.97'yken yıllık enflasyonun 49.38 olduğu görüldü.
Birçok kişi bu enflasyon oranlarına tepki gösterdi. Tepki gösteren kişiler arasında sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş da vardı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın "Doğalgaz'a zam yapmayı planlamıyoruz" açıklaması üzerine Demirtaş sinirlendi, "kata-külli, dalavere bunlar" dedi.
Bazı kullanıcılar Demirtaş'a destek verirken bazı kişiler de tepki gösterdi.
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