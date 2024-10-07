Bakan Bayraktar'ın "Doğalgaz Zammı" Açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Sert Çıkış! "Dalavere..."

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bakan Bayraktar'ın 'doğalgaz zammı' için yaptığı açıklamaya sert çıkıştı. 'Dalavere bunlar' diyen Demirtaş, 'Enflasyonu bu yıl olduğundan düşük gösterip, ücretlere yılbaşında AZ zam yapacaklar' dedi.

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