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Bakan Bayraktar'ın "Doğalgaz Zammı" Açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Sert Çıkış! "Dalavere..."

Bakan Bayraktar'ın "Doğalgaz Zammı" Açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Sert Çıkış! "Dalavere..."

Enflasyon Doğalgaz özgür demirtaş
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 18:33 Son Güncelleme: 07.10.2024 - 18:34

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bakan Bayraktar'ın 'doğalgaz zammı' için yaptığı açıklamaya sert çıkıştı. 'Dalavere bunlar' diyen Demirtaş, 'Enflasyonu bu yıl olduğundan düşük gösterip, ücretlere yılbaşında AZ zam yapacaklar' dedi.

İşte detaylar...

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Ülkemizde gıda enflasyonu, kiralar ve diğer giderler sürekli olarak artıyor. Birçok vatandaş ise enflasyonu iliklerine kadar hissediyor.

Ülkemizde gıda enflasyonu, kiralar ve diğer giderler sürekli olarak artıyor. Birçok vatandaş ise enflasyonu iliklerine kadar hissediyor.

Ekim ayına girmemizle birlikte TUİK geçtiğimiz günlerde eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Verilerde eylül ayı enflasyonu 2.97'yken yıllık enflasyonun 49.38 olduğu görüldü.

Ekim ayına girmemizle birlikte TUİK geçtiğimiz günlerde eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Verilerde eylül ayı enflasyonu 2.97'yken yıllık enflasyonun 49.38 olduğu görüldü.

Detaylara bu içeriğimizde yer verdik👇

Birçok kişi bu enflasyon oranlarına tepki gösterdi. Tepki gösteren kişiler arasında sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş da vardı.

Birçok kişi bu enflasyon oranlarına tepki gösterdi. Tepki gösteren kişiler arasında sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş da vardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın "Doğalgaz'a zam yapmayı planlamıyoruz" açıklaması üzerine Demirtaş sinirlendi, "kata-külli, dalavere bunlar" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın "Doğalgaz'a zam yapmayı planlamıyoruz" açıklaması üzerine Demirtaş sinirlendi, "kata-külli, dalavere bunlar" dedi.
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Bazı kullanıcılar Demirtaş'a destek verirken bazı kişiler de tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar Demirtaş'a destek verirken bazı kişiler de tepki gösterdi.
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