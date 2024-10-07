Aziz Yıldırım ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasındaki Davada İfade Özgürlüğü Kararı Verildi
Aziz Yıldırım ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasındaki Davada İfade Özgürlüğü Kararı Verildi
Aziz Yıldırım'ın 2019'da Rasim Ozan Kütahyalı'ya sarf ettiği sözler, Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi ve cezai yaptırıma gerek olmadığına karar verildi.
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki 'hakaret' davasında nihai kararını verdi.
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Yıldırım’ın Kütahyalı hakkında sarf ettiği sözler, mahkeme tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi ve herhangi bir cezaya gerek görülmedi.
Aziz Yıldırım'ın 2019 yılında Rasim Ozan Kütahyalı için kullandığı, "Bu kadar geri zekalılık olmaz. Ahlaksızlık diyorum. Şişeyi alta koyuyorlar, viski çekip yorum yapıyorlar" sözleri, AYM'nin gündemindeydi.
Söz konusu dava, 2019 yılında İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüş ve mahkeme Aziz Yıldırım’a "alenen hakaret" suçundan 105 gün adli hapis cezası vermişti.
Ancak Yıldırım’ın sabıka kaydı bulunmaması nedeniyle ceza 87 güne indirilmiş ve bu süre, 3 bin 480 lira adli para cezasına çevrilmişti.
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AYM'nin verdiği son kararla birlikte Yıldırım’ın bu ifadeleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi ve cezai bir yaptırıma gerek olmadığı resmen kesinleşti.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde AYM kararı da ayrıca paylaşıldı:
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