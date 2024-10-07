Galatasaray ve Senegal Milli Takımı Arasında Jakobs'un Sakatlık Tartışması
Galatasaray ve Senegal Milli Takımı Arasında Jakobs'un Sakatlık Tartışması
Galatasaray'ın sakat olduğu için Senegal A Milli Takımı'na katılamayacağını belirttiği İsmail Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama geldi.
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Galatasaray ile Senegal Federasyonu arasında bir kriz yaşandı. Senegal Federasyonu, Galatasaray’ın sakat olduğu gerekçesiyle milli takıma göndermediği İsmail Jakobs ile ilgili bir açıklama yayınladı.
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Yapılan açıklamada Jakobs'un sakat olduğuna dair Galatasaray'dan bildirim aldıklarını belirten Senegal Federasyonu, oyuncunun Pazar günü Alanyaspor karşısında forma giymesine anlam veremediklerini vurguladı.
Açıklamada, "Senegal Futbol Federasyonu, oyuncunun milli takıma çağrılabilmesi için derhal serbest bırakılmasını talep etti" şeklinde ifadeye yer verildi.
Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve tercümesi şu şekilde:
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