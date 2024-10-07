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Galatasaray ve Senegal Milli Takımı Arasında Jakobs'un Sakatlık Tartışması

Galatasaray ve Senegal Milli Takımı Arasında Jakobs'un Sakatlık Tartışması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.10.2024 - 14:39

Galatasaray'ın sakat olduğu için Senegal A Milli Takımı'na katılamayacağını belirttiği İsmail Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama geldi.

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Galatasaray ile Senegal Federasyonu arasında bir kriz yaşandı. Senegal Federasyonu, Galatasaray’ın sakat olduğu gerekçesiyle milli takıma göndermediği İsmail Jakobs ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Galatasaray ile Senegal Federasyonu arasında bir kriz yaşandı. Senegal Federasyonu, Galatasaray’ın sakat olduğu gerekçesiyle milli takıma göndermediği İsmail Jakobs ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada Jakobs'un sakat olduğuna dair Galatasaray'dan bildirim aldıklarını belirten Senegal Federasyonu, oyuncunun Pazar günü Alanyaspor karşısında forma giymesine anlam veremediklerini vurguladı.

Yapılan açıklamada Jakobs'un sakat olduğuna dair Galatasaray'dan bildirim aldıklarını belirten Senegal Federasyonu, oyuncunun Pazar günü Alanyaspor karşısında forma giymesine anlam veremediklerini vurguladı.

Açıklamada, "Senegal Futbol Federasyonu, oyuncunun milli takıma çağrılabilmesi için derhal serbest bırakılmasını talep etti" şeklinde ifadeye yer verildi.

Açıklamada, "Senegal Futbol Federasyonu, oyuncunun milli takıma çağrılabilmesi için derhal serbest bırakılmasını talep etti" şeklinde ifadeye yer verildi.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve tercümesi şu şekilde:

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve tercümesi şu şekilde:

“Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımında yer alamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister.

Bu bilginin ardından Federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Ancak Federasyon, İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından Pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti.  Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti.  Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri döndü.

Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek.'

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