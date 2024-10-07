Futbolcularına Taktikleriyle Nefes Aldırmayan Pep Guardiola Bu Kez Rakibe Taktik Verdi
Futbolcularına Taktikleriyle Nefes Aldırmayan Pep Guardiola Bu Kez Rakibe Taktik Verdi
Manchester City'nin evinde Fulham'ı 3-2 yendiği maçın ardından Pep Guardiola ilginç bir ana daha imza attı.
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Manchester City evinde Fulham'ı 3-2 yenerken Adama Traore ile Pep Guardiola'nın kameralara yansıyan diyaloğu gündem oldu.
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Maçta etkili bir performans sergileyemeyen ve kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yolduran Traore'ye Pep Guardiola dokunuşu geldi.
Guardiola'nın maç sonunda tıpkı oyuncularına yaptığı gibi rakip oyuncu Traore'ye gidip taktik verdiği ve neler yapması gerektiğini anlattığı görüldü.
Guardiola için "Takımı bitti, rakibe taktik vermeye başladı" dedirten o anlar:
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