Fenerbahçe ve Galatasaray Arasında Transfer Yarışına Neden Olan Levent Mercan Ayrılıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray Arasında Transfer Yarışına Neden Olan Levent Mercan Ayrılıyor
Fenerbahçe'nin Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer olduğu Levent Mercan, Mourinho'nun gözüne giremedi. Genç oyuncunun adı devre arasında ayrılacaklar arasında geçiyor.
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde olduğu ve transfer yarışına girdiği iddia edilen Levent Mercan'ı kadrosuna katmayı başarmıştı.
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Ancak 2 milyon Euro karşılığında sarı lacivertli formayı giyen Levent Mercan istediği süreyi bir türlü bulamadı. Genç oyuncu sadece 9 dakika süre aldı.
Kostic'in gelmesiyle daha da geri planda kalan oyuncu için Mourinho'nun olumsuz rapor verdiği öğrenildi.
Levent Mercan'ın ocak ayında ara transfer döneminde başka bir kulübe kiralanacağı, Mourinho'nun kalması halinde de kullanmayı düşünmediği iddia edildi.
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