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Sergen Yalçın, Sezer Çakır'la İlgili Konuştu: "Sanki Ben Eski Takım Arkadaşımın Eşiyleymişim Gibi..."

Sergen Yalçın, Sezer Çakır'la İlgili Konuştu: "Sanki Ben Eski Takım Arkadaşımın Eşiyleymişim Gibi..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.10.2024 - 00:35

Sergen Yalçın, Sezer Çakır'la ilgili hakkında çıkan haberlerle ilgili Ekol TV'de konuştu. Sergen Yalçın 'Magazinciler bize güzel haberler çaktı' diyerek magazin gazetecilerini eleştirdi.

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Geçtiğimiz gece Sergen Yalçın'ın Sezer Çakır'la "yakalandığı" iddia edilmiş, ikilinin farklı arabalarla çıktığı mekan haberi yapılmıştı.

Geçtiğimiz gece Sergen Yalçın'ın Sezer Çakır'la "yakalandığı" iddia edilmiş, ikilinin farklı arabalarla çıktığı mekan haberi yapılmıştı.

Sezer Çakır'ın Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olması sebebiyle Sergen Yalçın'ın bilerek görüntülenmek istemediği yazılmıştı.

Sezer Çakır'ın Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olması sebebiyle Sergen Yalçın'ın bilerek görüntülenmek istemediği yazılmıştı.

"Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış" diyen Sergen Yalçın, "yıllardır arkadaşım" dedi.

"Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış" diyen Sergen Yalçın, "yıllardır arkadaşım" dedi.

Sergen Yalçın'ın magazin gazetecilerine sitem ettiği anlar:

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