Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'ı Yıkan Golü Atan Maxim'den "Beşiktaş Şampiyon Olsun" Çıkışı

Beşiktaş'ı Yıkan Golü Atan Maxim'den "Beşiktaş Şampiyon Olsun" Çıkışı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.10.2024 - 23:13

Beşiktaş'a 90+4'te attığı golle takımına bir puan kazandıran Maxim maç sonunda duygusal anlar yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında üç puanı kutlamaya hazırlanırken eski futbolcusu Maxim'in golüyle yıkıldı.

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında üç puanı kutlamaya hazırlanırken eski futbolcusu Maxim'in golüyle yıkıldı.

Golde ve maç sonunda büyük sevinç yaşayan tecrübeli oyuncu eski takımı Beşiktaş'ı unutamadığını söyledi.

Golde ve maç sonunda büyük sevinç yaşayan tecrübeli oyuncu eski takımı Beşiktaş'ı unutamadığını söyledi.

Maç sonunda beIN Sports mikrofonlarına konuşan Maxim, "Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur" dedi.

Maç sonunda beIN Sports mikrofonlarına konuşan Maxim, "Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın