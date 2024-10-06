Beşiktaş'ı Yıkan Golü Atan Maxim'den "Beşiktaş Şampiyon Olsun" Çıkışı
Beşiktaş'ı Yıkan Golü Atan Maxim'den "Beşiktaş Şampiyon Olsun" Çıkışı
Beşiktaş'a 90+4'te attığı golle takımına bir puan kazandıran Maxim maç sonunda duygusal anlar yaşadı.
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Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında üç puanı kutlamaya hazırlanırken eski futbolcusu Maxim'in golüyle yıkıldı.
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Golde ve maç sonunda büyük sevinç yaşayan tecrübeli oyuncu eski takımı Beşiktaş'ı unutamadığını söyledi.
Maç sonunda beIN Sports mikrofonlarına konuşan Maxim, "Beşiktaş'a çok saygı duyuyorum, çok sevdiğim insanlar var. Ben Gaziantep için mücadele ediyorum, bu yüzden mutluyum. Beşiktaş'ı destekliyorum bu sene, inşallah Beşiktaş şampiyon olur" dedi.
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