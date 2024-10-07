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Eleştirilen Yıldız Mauro Icardi'den Tatil Paylaşımı Geldi

Eleştirilen Yıldız Mauro Icardi'den Tatil Paylaşımı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.10.2024 - 12:44 Son Güncelleme: 07.10.2024 - 13:49

Galatasaray'ın Alanyaspor'u yendiği maçın ardından Mauro Icardi'den 'jet' paylaşımı geldi. Son haftalarda performansıyla eleştirilen Icardi tatil seçimini Kanarya Adaları'ndan yana kullandı.

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Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrılarak özel uçağıyla İspanya'nın tatil beldelerinden Kanarya Adaları'na uçtu.

Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrılarak özel uçağıyla İspanya'nın tatil beldelerinden Kanarya Adaları'na uçtu.

Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, sarı-kırmızı taraftarlar arasında yeni bir tartışmaya yol açtı. Daha önce tatil ve kişisel nedenlerle sık sık yurt dışına çıkan Icardi, bu durumu nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.

Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, sarı-kırmızı taraftarlar arasında yeni bir tartışmaya yol açtı. Daha önce tatil ve kişisel nedenlerle sık sık yurt dışına çıkan Icardi, bu durumu nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.

Icardi, son haftalarda Paris'e yaptığı seyahatle de gündeme gelmişti. Arjantinli yıldızın, Galatasaray forması altında sahada daha fazla yer alması gerektiğini düşünen taraftarlar, Icardi'nin takımı daha fazla sahiplenmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Icardi, son haftalarda Paris'e yaptığı seyahatle de gündeme gelmişti. Arjantinli yıldızın, Galatasaray forması altında sahada daha fazla yer alması gerektiğini düşünen taraftarlar, Icardi'nin takımı daha fazla sahiplenmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Son dönemde alınan sonuçlar ve kişisel seyahatleri, Icardi'yi eleştirilerin odağına yerleştirdi.

Son dönemde alınan sonuçlar ve kişisel seyahatleri, Icardi'yi eleştirilerin odağına yerleştirdi.

Mauro Icardi'nin Kanarya Adaları paylaşımı:

Mauro Icardi'nin Kanarya Adaları paylaşımı:

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