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Mansur Yavaş, İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Ölümü Sonrası İsyan Etti: "Neyi Başarabiliriz?"

Mansur Yavaş, İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Ölümü Sonrası İsyan Etti: "Neyi Başarabiliriz?"

Mansur Yavaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 16:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümünün ardından sosyal medya hesabından isyan etti. Mansur Yavaş, 'Bu ülkenin çocuklarını koruyamazsak neyi koruyabiliriz, neyi başarabiliriz?' ifadelerini kullandı. 

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Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebek, 30 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede bugün hayata gözlerini yumdu.

Tekirdağ'da şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebek, 30 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede bugün hayata gözlerini yumdu.

Sağlık Bakanlığı, Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sıla yavrumuzu hayattan koparanlar adalet önünde mutlaka hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yasa boğan ölüm için bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Türkiye'yi yasa boğan ölüm için bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkenin çocuklarını koruyamazsak neyi koruyabiliriz, neyi başarabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkenin çocuklarını koruyamazsak neyi koruyabiliriz, neyi başarabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın Sıla bebeğin ölümünün ardından yaptığı paylaşımın tamamı 👇

Mansur Yavaş'ın Sıla bebeğin ölümünün ardından yaptığı paylaşımın tamamı 👇
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SIla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada; anne Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklanmıştı.

SIla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada; anne Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklanmıştı.
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