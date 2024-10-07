Mansur Yavaş, İstismara Uğrayan Sıla Bebeğin Ölümü Sonrası İsyan Etti: "Neyi Başarabiliriz?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümünün ardından sosyal medya hesabından isyan etti. Mansur Yavaş, 'Bu ülkenin çocuklarını koruyamazsak neyi koruyabiliriz, neyi başarabiliriz?' ifadelerini kullandı.