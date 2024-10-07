Darp Davasında Engin Polat'a Hapis Cezası! Dilan Polat Suçsuz Bulundu
Darp Davasında Engin Polat'a Hapis Cezası! Dilan Polat Suçsuz Bulundu
Komşularını darp etmek suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. Mahkeme, Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelenirken, Dilan Polat hakkındaki dava da düşürüldü. Dilan ve Engin Polat çifti daha önce, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılandıkları davada açıklanan ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.
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Bosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında Çekmeköy’deki evlerinde doğum günü partisi sırasında komşularıyla yaşadığı park kavgası nedeniyle başka bir dava bulunuyordu.
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Darp davasında bugünkü duruşmada karar çıktı. Mahkeme Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi ve bu cezayı erteledi. Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü.
Dilan ve Engin Polat çifti daha önce, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılandıkları davada açıklanan ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.
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