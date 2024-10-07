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Darp Davasında Engin Polat'a Hapis Cezası! Dilan Polat Suçsuz Bulundu

Darp Davasında Engin Polat'a Hapis Cezası! Dilan Polat Suçsuz Bulundu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 15:03 Son Güncelleme: 07.10.2024 - 15:13

Komşularını darp etmek suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. Mahkeme, Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelenirken, Dilan Polat hakkındaki dava da düşürüldü. Dilan ve Engin Polat çifti daha önce, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılandıkları davada açıklanan ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. 

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Bosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında Çekmeköy’deki evlerinde doğum günü partisi sırasında komşularıyla yaşadığı park kavgası nedeniyle başka bir dava bulunuyordu.

Bosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında Çekmeköy’deki evlerinde doğum günü partisi sırasında komşularıyla yaşadığı park kavgası nedeniyle başka bir dava bulunuyordu.

Darp davasında bugünkü duruşmada karar çıktı. Mahkeme Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi ve bu cezayı erteledi. Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü.

Darp davasında bugünkü duruşmada karar çıktı. Mahkeme Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi ve bu cezayı erteledi. Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü.

Dilan ve Engin Polat çifti daha önce, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılandıkları davada açıklanan ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Dilan ve Engin Polat çifti daha önce, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılandıkları davada açıklanan ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

28 sanığın yargılandığı davada tutuklu yargılanan kimse kalmamıştı. 

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