Darp Davasında Engin Polat'a Hapis Cezası! Dilan Polat Suçsuz Bulundu

Komşularını darp etmek suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. Mahkeme, Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelenirken, Dilan Polat hakkındaki dava da düşürüldü. Dilan ve Engin Polat çifti daha önce, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılandıkları davada açıklanan ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.