Kuraklık Yüzünden Van Gölü'nde Sular Çekildi, Altından Yüzlerce Yıllık Miras Çıktı

Kuraklık nedeniyle Van Gölü'ndeki sular çekildi. Sular çekilince eski bir yerleşim yeri olduğu düşünülen bir yapı görünür hale geldi. Belgeleme çalışmasını yapan Mesut Gül, bu yapının Orta Çağ'a ait olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: NTV