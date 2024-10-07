Kuraklık Yüzünden Van Gölü'nde Sular Çekildi, Altından Yüzlerce Yıllık Miras Çıktı
Kuraklık Yüzünden Van Gölü'nde Sular Çekildi, Altından Yüzlerce Yıllık Miras Çıktı
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Küresel ısınma günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Van Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekildi, altındaki yapılar görünür hale geldi.
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Ahlat ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki kıyı şeridinde görünmeye başlayan yapı kalıntılarıyla belgeleme çalışması yapıldı.
NTV'nin haberine göre çalışmayı yapan Mesut Gül, adacığın etrafında yerleşim kalıntıları olduğunu düşündükleri alanda çalışma yapmaya karar verdiğini dile getirdi.
Ayrıca, "Bölgedeki Urartu yerleşimlerinden dolayı benzerlik taşıdığını düşündüğümüz alanın Orta Çağ'da da kullanıldığını düşünmekteyiz. Alanın havadan fotoğraflarına bakıldığında bir sahil kenti olduğu görülüyor ama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yerinde incelemeler ve araştırmalarla daha detaylı bilgilere erişileceğini düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.
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