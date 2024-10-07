Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Cinayetleri İçin Açıklamada Bulundu: "Psikiyatrik Sebeplere Bağlanmamalı"

Türkiye Psikiyatri Derneği, son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadına şiddet hakkında açıklamalarda bulundu. Bu olayların psikiyatrik sebeplere bağlanmamasını vurgulayan dernek, bu olayların üzüntü verici ve kabul edilemez bir hal aldığının da altını çizdi.

Açıklamanın tamamı için, sizleri şöyle alalım...