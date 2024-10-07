Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Cinayetleri İçin Açıklamada Bulundu: "Psikiyatrik Sebeplere Bağlanmamalı"
Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Cinayetleri İçin Açıklamada Bulundu: "Psikiyatrik Sebeplere Bağlanmamalı"
Türkiye Psikiyatri Derneği, son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadına şiddet hakkında açıklamalarda bulundu. Bu olayların psikiyatrik sebeplere bağlanmamasını vurgulayan dernek, bu olayların üzüntü verici ve kabul edilemez bir hal aldığının da altını çizdi.
Açıklamanın tamamı için, sizleri şöyle alalım...
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Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri nedeniyle tüm Türkiye büyük bir infial yaşıyor.
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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katleden zanlı Semih Çelik'in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle son yıllarda 5 kez hastaneye gittiği ortaya çıkmıştı.
Gündemde zanlının psikolojik problemleri konuşulurken Türkiye Psikiyatri Derneği de bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, “Toplumda göz önünde bulunan kişilerin olaylarla ilgili yaptıkları açıklamalarda kullandıkları ifadelerin hedef saptırmaya ve dolayısıyla çözümsüzlüğe katkıda bulunmaya neden olmaması gerektiği konusunda hatırlatma yapmak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.
“Şiddetin faillerinin adını koymak ve şiddeti doğuran toplumsal cinsiyetçi algıyı ele almak yerine olayı psikiyatrik nedenlere bağlayarak yapılacak açıklamalar, tanımlamalar ve müdahaleler sadece sorunu çözememekle kalmaz, hem bir meslek grubu ve bilim alanını hedef göstermek hem de psikiyatrik hastalıkları ve hastalığı bulunan kişileri damgalayarak tedavi süreçlerinin önünü kapatmak anlamına gelecektir” denildi.
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Dernek, çözümün odak noktasının sadece hekimler ya da sağlık sistemi değil, toplumsal vicdan ve hukuk sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiği, ayrıca ruh sağlığını iyileştirmek için toplumda suça eğilim yaratan nedenlerin ortadan kaldırılmasının ve toplumsal eşitlik ile haklara dayalı ulusal politikaların oluşturulmasının önemli olduğunu da vurguladı.
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