İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i Katleden Semih Çelik Hakkında İlginç Detay: ‘Kukla’ Kitabından mı Esinlendi?

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katlederek intihar eden katil Semih Çelik ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Katil Semih Çelik’in, odasında bulunan okuduğu kitaplardan biri olan Kukla isimli kitap ile odasından çıkan çizimin ortak yanları olması sebebiyle katilin o kitaptan etkilenmiş olabileceği iddia edildi.