İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i Katleden Semih Çelik Hakkında İlginç Detay: ‘Kukla’ Kitabından mı Esinlendi?
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i Katleden Semih Çelik Hakkında İlginç Detay: ‘Kukla’ Kitabından mı Esinlendi?
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katlederek intihar eden katil Semih Çelik ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
Katil Semih Çelik’in, odasında bulunan okuduğu kitaplardan biri olan Kukla isimli kitap ile odasından çıkan çizimin ortak yanları olması sebebiyle katilin o kitaptan etkilenmiş olabileceği iddia edildi.
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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katledip, intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik’in evinde yapılan aramalar sonucu kitaplığında bulunan bir romanın konusu dikkat çekti.
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Çelik’in kitaplığındaki Daniel Cole’un yazdığı “Kukla” isimli romanda 6 kişiyi öldürüp vücut parçalarını birbirine dikerek başka bir beden oluşturan bir seri katilin cinayetinin peşine düşen bir dedektif anlatılıyor.
Semih Çelik’in evinde ele geçirilen cesede uygun kara kalem çizim çalışması ile romandaki cinayet detaylarının uyuşması, Semih Çelik’in “Kukla” romanından etkilenmiş olabileceğini akla getirdi.
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