İzmir Havaalanı’nda 6 Kadının Cinsel Organında 84 Adet Külçe Altın Yakalandı!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, polisin durduğu Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki araçta yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmaya çalışıldığı belirlenen her biri 110 gram ağırlığında toplam 166 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

Külçe altınlardan 84'ünün kadın yolcuların iç beden muayenesinde cinsel organlarında taşıdıkları belirlenip, cerrahi müdahale ile çıkarıldığı bildirildi.