Sevgi Göstergesi mi? Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Neden Bize Kafasını Sürter?
Sevgi Göstergesi mi? Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Neden Bize Kafasını Sürter?
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Dört ayaklı dostlarımız kedileri anlamak zaman zaman zor olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz kedilerin pek bi' deli halleri yüzümüzü güldürüyor.
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Kedilerin de insanlarla farklı iletişim türleri var. Peki kediler neden bize kafa atar ya da kafalarını sürter?
Kedilerin kafa atmasının ya da size kafasını sürtmesinin birincil sebeplerinden birisi sizinle bağ kurmak istemesidir.
Bunun yanında kedilerin yanaklarında, alnında ve çenelerinde "feromon" içeren bezler var.
İnsanlar bu feromonları algılayamaz, ancak kedi açısından bakıldığında, işaretlenmiş sayılıyorsunuz. Bu feromonlar diğer kedilere orada başka bir kedinin olduğunu bildiriyor.
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Kedilerin kafa atma şekli kediden kediye farklılık gösterebilir. Bazı kediler doğrudan kafa kafaya sert bir temas yaparken, bu bazen sizi sarsabilir. Diğer kedilerde ise bu temas daha hafif olur. Ancak her iki durumda da kedinizin yüz feromonlarıyla işaretlenmiş olursunuz.
Eğer kedinizin başını duvar ya da masa ayağı gibi sert bir yüzeye sürekli olarak dayadığını görürseniz, onu hemen veterinere götürmelisiniz. Kafa atma, genellikle hafif bir dokunup geri çekilme hareketidir. Endişe etmeniz gereken durum, kedinizin başını bir eşyaya uzun süre dayayıp bırakmamasıdır.
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Onlar can can 😻 İnsana tercih ederim 😻
3 kedimiz+1 köpeğimiz var,iyiki varlar.😻😻😻