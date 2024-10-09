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Sevgi Göstergesi mi? Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Neden Bize Kafasını Sürter?

Sevgi Göstergesi mi? Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Neden Bize Kafasını Sürter?

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 10:46

Adeta neşe kaynağımız olan tüylü dostlarımız kedilerin bize kafasını sürttüğüne şahit olmuşuzdur. Her ne kadar sevgili göstergesi gibi görünse de aslında daha ilginç bir sebep yatıyor. Peki kediler neden kafasını bize sürter? Bunun arkasında hangi sebepler yatıyor?

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Dört ayaklı dostlarımız kedileri anlamak zaman zaman zor olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz kedilerin pek bi' deli halleri yüzümüzü güldürüyor.

Dört ayaklı dostlarımız kedileri anlamak zaman zaman zor olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz kedilerin pek bi' deli halleri yüzümüzü güldürüyor.

Kedilerin de insanlarla farklı iletişim türleri var. Peki kediler neden bize kafa atar ya da kafalarını sürter?

Kedilerin de insanlarla farklı iletişim türleri var. Peki kediler neden bize kafa atar ya da kafalarını sürter?

Evet, kedilerin kafasıyla 'ittirme' hareketi yaptığını görmüşsünüzdür. Aslında kedilerde bu durum sevgi göstergesi diyebiliriz. Fakat zaman zaman kediler ilgi çekmek için de bunu yapabilir.

Kedilerin kafa atmasının ya da size kafasını sürtmesinin birincil sebeplerinden birisi sizinle bağ kurmak istemesidir.

Kedilerin kafa atmasının ya da size kafasını sürtmesinin birincil sebeplerinden birisi sizinle bağ kurmak istemesidir.

Kafa atma ayrıca kedilerde bir sosyal davranış biçimidir. Ayrıca, kedi size aidiyet hissettiğini ve sizinle olmaktan keyif aldığını göstermek için de başını size doğru çevirebilir.

Bunun yanında kedilerin yanaklarında, alnında ve çenelerinde "feromon" içeren bezler var.

Bunun yanında kedilerin yanaklarında, alnında ve çenelerinde "feromon" içeren bezler var.

Feromonlar, hayvanların koku yoluyla iletişim kurmak için ürettikleri maddelerdir. Bir kedi size kafa attığında, aslında feromonlarını size sürüyor demektir. Bu feromonlar, kedilerin kulaklarının hemen önündeki bezlerden salgılanır.

İnsanlar bu feromonları algılayamaz, ancak kedi açısından bakıldığında, işaretlenmiş sayılıyorsunuz. Bu feromonlar diğer kedilere orada başka bir kedinin olduğunu bildiriyor.

İnsanlar bu feromonları algılayamaz, ancak kedi açısından bakıldığında, işaretlenmiş sayılıyorsunuz. Bu feromonlar diğer kedilere orada başka bir kedinin olduğunu bildiriyor.
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Kedilerin kafa atma şekli kediden kediye farklılık gösterebilir. Bazı kediler doğrudan kafa kafaya sert bir temas yaparken, bu bazen sizi sarsabilir. Diğer kedilerde ise bu temas daha hafif olur. Ancak her iki durumda da kedinizin yüz feromonlarıyla işaretlenmiş olursunuz.

Aynı zamanda kediler kafalarını sürterek dikkat çekmeye çalışıyor da olabilir.

Eğer kedinizin başını duvar ya da masa ayağı gibi sert bir yüzeye sürekli olarak dayadığını görürseniz, onu hemen veterinere götürmelisiniz. Kafa atma, genellikle hafif bir dokunup geri çekilme hareketidir. Endişe etmeniz gereken durum, kedinizin başını bir eşyaya uzun süre dayayıp bırakmamasıdır.

Eğer kedinizin başını duvar ya da masa ayağı gibi sert bir yüzeye sürekli olarak dayadığını görürseniz, onu hemen veterinere götürmelisiniz. Kafa atma, genellikle hafif bir dokunup geri çekilme hareketidir. Endişe etmeniz gereken durum, kedinizin başını bir eşyaya uzun süre dayayıp bırakmamasıdır.

Veteriner Lusvardi, “Nöbet geçirme, görme sorunları, takıntılı hareketler ya da yön kaybı gibi belirtiler de varsa, hemen veterinere başvurmalısınız,” diyor. Bu belirtilerle birlikte kafa bastırma fark ederseniz, vakit kaybetmeden veterinerinizi arayın.

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hayaldünyası

Onlar can can 😻 İnsana tercih ederim 😻

SERKAN ERASLAN

3 kedimiz+1 köpeğimiz var,iyiki varlar.😻😻😻