Sevgi Göstergesi mi? Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Neden Bize Kafasını Sürter?

Adeta neşe kaynağımız olan tüylü dostlarımız kedilerin bize kafasını sürttüğüne şahit olmuşuzdur. Her ne kadar sevgili göstergesi gibi görünse de aslında daha ilginç bir sebep yatıyor. Peki kediler neden kafasını bize sürter? Bunun arkasında hangi sebepler yatıyor?

Kaynak