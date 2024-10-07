Midenizi Sıkı Tutun: Şu Ana Kadar Görüp Görebileceğiniz En Kötü Yemek Kombinasyonları
Midenizi Sıkı Tutun: Şu Ana Kadar Görüp Görebileceğiniz En Kötü Yemek Kombinasyonları
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/weird...
Her ne kadar birçoğumuz farklı kültürlere ve mutfaklara açık olsak da bazı ikililer asla birbirine yakışmıyor. Ton balıklı krepten tutun da enerji içecekli makarnaya kadar birbirinden kötü yemek kombinasyonlarını görmek için sizleri şöyle alalım.👇
Can boğazdan geçiyor, evet. Ama bazı yemek tarifleri ve kombinasyonları var ki görünce adeta dilimiz uyuşuyor, iştahlarımız kaçıyor.
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makarna enerji içecekli değil yanlız 😄 o sporcuniçeceği
ya bişey diycem, kuzenim hamileyken şunu diyodu: kötü yiyecek kombinasyonu diye bişey yoktur. çünkü kendisi mikrodalgada nutella ısıtıp kornişon turşu banara... Devamını Gör