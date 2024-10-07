Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Midenizi Sıkı Tutun: Şu Ana Kadar Görüp Görebileceğiniz En Kötü Yemek Kombinasyonları

Midenizi Sıkı Tutun: Şu Ana Kadar Görüp Görebileceğiniz En Kötü Yemek Kombinasyonları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 23:49

Her ne kadar birçoğumuz farklı kültürlere ve mutfaklara açık olsak da bazı ikililer asla birbirine yakışmıyor. Ton balıklı krepten tutun da enerji içecekli makarnaya kadar birbirinden kötü yemek kombinasyonlarını görmek için sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/weird...

Can boğazdan geçiyor, evet. Ama bazı yemek tarifleri ve kombinasyonları var ki görünce adeta dilimiz uyuşuyor, iştahlarımız kaçıyor.

Şimdi midenizi sıkı tutun. Çünkü birazdan belki de hayatınızda daha önce görmediğiniz yemek kombinasyonlarını göreceksiniz.

Hazırsanız, başlayalım👇

1. İsterseniz önce, kurabiye arasında jelibon ve biftek ile başlayalım...

1. İsterseniz önce, kurabiye arasında jelibon ve biftek ile başlayalım...

2. Kurutulmuş meyve arasında turşu.

2. Kurutulmuş meyve arasında turşu.

3. "İkisi de zaten midede karışıyor" mantığıyla mı yaptınız bunu?

3. "İkisi de zaten midede karışıyor" mantığıyla mı yaptınız bunu?

4. "Muz mu yesem yumurta mı?" diye düşünürken kendisini burada bulmuş👇

4. "Muz mu yesem yumurta mı?" diye düşünürken kendisini burada bulmuş👇

5. Bisküvi arası sosis mi?

5. Bisküvi arası sosis mi?

6. Fındık ezmesi ve soslu sandviç.

6. Fındık ezmesi ve soslu sandviç.

7. Kahvaltıda ton balıklı krep!

7. Kahvaltıda ton balıklı krep!

8. Hardallı pankek.

8. Hardallı pankek.

9. Çorba ve cips kombinasyonu...

9. Çorba ve cips kombinasyonu...

10. "Gevreği yemeden önce pişirin" önerisi veren başka bir kullanıcı...

10. "Gevreği yemeden önce pişirin" önerisi veren başka bir kullanıcı...

11. Salam ve kivi derken?

11. Salam ve kivi derken?

12. Soya sütü ve marul kombinasyonu.

12. Soya sütü ve marul kombinasyonu.

13. Elma püresi ve sosis.

13. Elma püresi ve sosis.

14. "Karpuz, soğan, domates ve yağ"

14. "Karpuz, soğan, domates ve yağ"

15. Ve son olarak... Enerji içecekli makarna!

15. Ve son olarak... Enerji içecekli makarna!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kuzey

makarna enerji içecekli değil yanlız 😄 o sporcuniçeceği

SsS

ya bişey diycem, kuzenim hamileyken şunu diyodu: kötü yiyecek kombinasyonu diye bişey yoktur. çünkü kendisi mikrodalgada nutella ısıtıp kornişon turşu banara... Devamını Gör