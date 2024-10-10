Baba Oğul Zehir Tacirleri: Arabadan 46 Bin 195 Sentetik Hap ile 3 Ruhsatsız Tabanca Çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilin arka koltuğu ve bagajı içerisinde, uyuşturucu nitelikli 46 bin 195 sentetik hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı.