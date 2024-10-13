"Erkek, Kadından Daha Zengin ve Kültürlü Olmalı" Diyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında
"Erkek, Kadından Daha Zengin ve Kültürlü Olmalı" Diyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında
Günümüzde hala cinsiyetçilik normu var. Sizler de takdir edersiniz ki ikili ilişkilerin sonunu getiren cinsiyetçilik ve psikolojik şiddet günümüz toplumunda maalesef ki büyük bir enerji dinamiği. Bir kullanıcı da erkeklerin kadınlardan daha zeki ve zengin olmasını savundu, 'Bu nasıl bir cinsiyetçilik?' dedirtti!
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Evlilikte ve uzun süreli ilişkilerde paranın lafı tabii ki yapılmamalı. Fakat sizler de takdir edersiniz geleneksel kafa ve aile yapılarında erkeklerin kadınlardan daha çok kazanması gerektiğine dair bir düşünce var.
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Bir kullanıcı da "Evleneceğiniz kızdan daha zengin, daha bilgili, daha kültürlü olmaya bakın rahat edersiniz aksi sıkıntı çıkartır" diyerek cinsiyetçiliği iliklerimize kadar hissettirdi.
Bu kadar da "kırılgan" olunmaz! Birçok kullanıcı da birbirinden farklı tepkiler gösterdi.
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