"Erkek, Kadından Daha Zengin ve Kültürlü Olmalı" Diyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Günümüzde hala cinsiyetçilik normu var. Sizler de takdir edersiniz ki ikili ilişkilerin sonunu getiren cinsiyetçilik ve psikolojik şiddet günümüz toplumunda maalesef ki büyük bir enerji dinamiği. Bir kullanıcı da erkeklerin kadınlardan daha zeki ve zengin olmasını savundu, 'Bu nasıl bir cinsiyetçilik?' dedirtti!

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