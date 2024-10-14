Bu Enerji Nereden Geliyor? Sosyal Pili Bitmek Bilmeyen Kişilere İsyan Eden Kullanıcı Hak Verdirdi
Bu Enerji Nereden Geliyor? Sosyal Pili Bitmek Bilmeyen Kişilere İsyan Eden Kullanıcı Hak Verdirdi
Sosyal pili bitmeyen kişilere zaman zaman gıptayla bakıyoruz. İş, eğlence ve sosyalleşme üçgeninde hayatı dibine kadar yaşayan kişiler gözümüzden tam anlamıyla bir 'idol' olabiliyor. Öyle ki bir kullanıcı da sosyal pili bitmek bilmeyen insanlara isyan etti, kendisine hak verdirdi.
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İş çıkışı kendimizi eve gitmiş, L koltuğa uzanmış bir şekilde hayal ediyoruz. Hazır havalar da soğumuşken biraz daha yorgun hissediyoruz belki de.
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Neyse ki yalnız değilmişiz! Bir kullanıcı "ot gibi yaşıyorum" diyerek haklı bir noktaya parmak bastı. İnsanların oradan oraya büyük bir enerjiyle gidebilmesine zaman zaman gıptayla bakıyoruz, evet.
Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında?
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Siz neler düşünüyorsunuz?
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