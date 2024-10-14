Bu Enerji Nereden Geliyor? Sosyal Pili Bitmek Bilmeyen Kişilere İsyan Eden Kullanıcı Hak Verdirdi

Sosyal pili bitmeyen kişilere zaman zaman gıptayla bakıyoruz. İş, eğlence ve sosyalleşme üçgeninde hayatı dibine kadar yaşayan kişiler gözümüzden tam anlamıyla bir 'idol' olabiliyor. Öyle ki bir kullanıcı da sosyal pili bitmek bilmeyen insanlara isyan etti, kendisine hak verdirdi.