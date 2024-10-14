İngiltere'den Türkiye'ye Gelerek 19 Yaşındaki Türk Garsona Aşık Olan 35 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar
İngiltere'den Türkiye'ye Gelerek 19 Yaşındaki Türk Garsona Aşık Olan 35 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/310...
Rachel isimli İngiltereli 35 yaşındaki kadın, geçtiğimiz aylarda yaz tatili için Türkiye'ye geldi. Gittiği restoranda çalışan 19 yaşındaki Türk Seskan'ı görünce 'delicesine aşık olduğunu' dile getiren Rachel, 19 yaşındaki Seskan'ın 'vize peşinde olmadığını' da dile getirdi.
İşte detaylar...
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Sizleri Rachel ve Seskan çiftiyle tanıştıralım. İddialarına göre çift, "dillere destan bir aşk" yaşıyor.
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35 yaşındaki Rachel, Türkiye'ye geldiğinde 19 yaşındaki garsonluk mesleğiyle uğraşan Seskan'a aşık oldu.
Seskan'ın 15 yaşında dünyaya getirdiği kızı Betty ile aynı yaşta olması ilk başta bir sorun gibi görünmüş kendisine. Fakat Seskan hiç durmadan flört ediyormuş, Rachel da çok etkilenmiş bundan.
Rachel geçen sene de bir garsonla birliktelik yaşasa da adamın sadece "vize" peşinde olduğunu fark edince yollarını ayırmış. Fakat Rachel, Seskan için aynı şeyi düşünmüyor. Söylediğine göre Seskan, yakışıklı, zeki ve çekici.
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