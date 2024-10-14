İngiltere'den Türkiye'ye Gelerek 19 Yaşındaki Türk Garsona Aşık Olan 35 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

Rachel isimli İngiltereli 35 yaşındaki kadın, geçtiğimiz aylarda yaz tatili için Türkiye'ye geldi. Gittiği restoranda çalışan 19 yaşındaki Türk Seskan'ı görünce 'delicesine aşık olduğunu' dile getiren Rachel, 19 yaşındaki Seskan'ın 'vize peşinde olmadığını' da dile getirdi.

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