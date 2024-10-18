Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek!
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1. İlk olarak bu şaheserle başlayalım isterseniz.
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2. Gerçekten gözlerimiz dayanmıyor artık!
3. 👇
4. Kabus gibi bir çalışma olmuş.
5. "Yaptırdığım ilk dövme"
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6. "Aynısı olmuş"
7. "Annem bu dövmemden nefret ediyor"
8. "İkinci seanstan sonra dövmem buna dönüştü"
9. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
10. 👇
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11. Buram buram sanat kokuyor (!)
12. Neden?
13. Dövmelerin kalıcı olduğunu bazen unutuyor muyuz?
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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Sanat ¿! Gözlerimden özür dilerim, hepsi birbirinden berbat