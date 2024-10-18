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Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 11:38

Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek!

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1. İlk olarak bu şaheserle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu şaheserle başlayalım isterseniz.

2. Gerçekten gözlerimiz dayanmıyor artık!

2. Gerçekten gözlerimiz dayanmıyor artık!

3. 👇

3. 👇

4. Kabus gibi bir çalışma olmuş.

4. Kabus gibi bir çalışma olmuş.

5. "Yaptırdığım ilk dövme"

5. "Yaptırdığım ilk dövme"
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6. "Aynısı olmuş"

6. "Aynısı olmuş"

7. "Annem bu dövmemden nefret ediyor"

7. "Annem bu dövmemden nefret ediyor"

8. "İkinci seanstan sonra dövmem buna dönüştü"

8. "İkinci seanstan sonra dövmem buna dönüştü"

9. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

9. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

10. 👇

10. 👇
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11. Buram buram sanat kokuyor (!)

11. Buram buram sanat kokuyor (!)

12. Neden?

12. Neden?

13. Dövmelerin kalıcı olduğunu bazen unutuyor muyuz?

13. Dövmelerin kalıcı olduğunu bazen unutuyor muyuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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shizuka__

Sanat ¿! Gözlerimden özür dilerim, hepsi birbirinden berbat