Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Dünya Ortalamasının Altında: Türkiye'de Menopoz Yaşı 47'ye Düştü

Dünya Ortalamasının Altında: Türkiye'de Menopoz Yaşı 47'ye Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 13:50

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Selen, Türkiye'de kadınların menopoz yaşının ortalama 47 olduğunu belirtti.  Bu rakam, genel dünya ortalaması olan 51'in altında.

İşte detaylar...

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyada 51 olan menopoz yaşının Türkiye'de 47 olduğu ortaya çıktı.

Dünyada 51 olan menopoz yaşının Türkiye'de 47 olduğu ortaya çıktı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Selen, Türkiye'de kadınların menopoz yaşının ortalama 47 olduğunu belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Selen, Türkiye'de kadınların menopoz yaşının ortalama 47 olduğunu belirtti.

Menopoz semptomlarının her kadında farklı şekillerde ortaya çıkabileceğine vurgu yapan Dr. Selen, bu süreçte yaşanan olumsuz etkileri hafifletmek için uygulanacak hormon tedavisinin de kişiye özel olarak planlanması gerektiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, enopozun 45-55 yaş arasında kendiliğinden yaşanmasının doğal menopoz olarak kabul edildiğini, 40 yaşından önce gerçekleştiğinde ise erken menopoz olarak adlandırıldığını, cerrahi müdahaleler sırasında yumurtalıkların alınmasıyla ortaya çıkan durumun ise cerrahi menopoz olduğunu açıkladı.

İHA'nın haberine göre, enopozun 45-55 yaş arasında kendiliğinden yaşanmasının doğal menopoz olarak kabul edildiğini, 40 yaşından önce gerçekleştiğinde ise erken menopoz olarak adlandırıldığını, cerrahi müdahaleler sırasında yumurtalıkların alınmasıyla ortaya çıkan durumun ise cerrahi menopoz olduğunu açıkladı.

Menopoz yaşının en çok genetik faktörlere bağlı olduğunu söyleyen Dr. Selen, aynı zamanda ırk, beslenme alışkanlıkları, doğum sayısı, sigara kullanımı ve ilaçların da etkili olabileceğini ifade etti.

Menopozun ilk belirtilerinin görüldüğü perimenopozal dönemin ortalama 2 ila 8 yıl sürdüğünü ve genellikle adet düzensizliğiyle başladığını ekledi.

Bu süreçte sıcak basmaları, vajinal kuruluk, gece terlemeleri, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon ve cinsel isteksizlik gibi semptomların görülebildiğini, ancak bunların şiddeti ve süresinin her kadında farklılık gösterdiğini vurguladı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın