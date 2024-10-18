Dünya Ortalamasının Altında: Türkiye'de Menopoz Yaşı 47'ye Düştü
Dünya Ortalamasının Altında: Türkiye'de Menopoz Yaşı 47'ye Düştü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Selen, Türkiye'de kadınların menopoz yaşının ortalama 47 olduğunu belirtti. Bu rakam, genel dünya ortalaması olan 51'in altında.
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Kaynak: İHA
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Dünyada 51 olan menopoz yaşının Türkiye'de 47 olduğu ortaya çıktı.
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Selen, Türkiye'de kadınların menopoz yaşının ortalama 47 olduğunu belirtti.
İHA'nın haberine göre, enopozun 45-55 yaş arasında kendiliğinden yaşanmasının doğal menopoz olarak kabul edildiğini, 40 yaşından önce gerçekleştiğinde ise erken menopoz olarak adlandırıldığını, cerrahi müdahaleler sırasında yumurtalıkların alınmasıyla ortaya çıkan durumun ise cerrahi menopoz olduğunu açıkladı.
Menopozun ilk belirtilerinin görüldüğü perimenopozal dönemin ortalama 2 ila 8 yıl sürdüğünü ve genellikle adet düzensizliğiyle başladığını ekledi.
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