Uzun Soluklu İlişkilerde Mutlu Olabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Uzun Soluklu İlişkilerde Mutlu Olabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/309...
Uzun süreli ilişki dinamikleri çiftlerden çiftlere değişse de bazı değişmez kurallar var. Uzun süreli ilişkilerde başarılı ve mutlu olabilmek için partnerlerin birbirine olan yaklaşımları da önem arz ediyor. Dr. Julie'ya göre ise uzun ilişkilerde doğru bilinen yanlışları söyledi. Bu yanlışlar aslında uzun soluklu ilişkileri içten içe bitiriyor.
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Sizler de takdir edersiniz ki uzun ilişkilerde bazı kilit noktalar var. Bu kilit noktaları bilmek uzun süreli ilişkileri ayakta tutmak için önemli bir rol oynuyor.
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Ve tabii ki bazı mitler de var. İlişkide "olmazsa olmaz" olarak bilinen şeyler aslında birer hurafeden ibaret.
Dr. John ve Julie Gottman ilişki dünyası hakkındaki mitleri en ince detaylara kadar açıklıyor.
Bunlardan ilki "tartışmalar". İlişkilerde tartışmak her ne kadar önemli olsa da Dr. Julie'ye göre bu tartışmaları en hasarsız şekilde ortadan kaldırmak önemli.
Hissiyat demişken ilişkilerin bir başka dinamiği olan cinsellik. Gottmanlar'a göre daha az cinsel birliktelik daha sağlıksız bir ilişki demek değil.
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Ve tabii ki evlilik faktörü. Birçok kişi evliliğin aşkı öldürdüğüne inansa da Gottmanlar'a göre çiftlerin yüzde 75'i mutlu bir şekilde evlenmişler.
Ay dönümleri, yıl dönümleri, doğum günü derken aslında birliktelik yaşadığımız insanla hala buluşma ayarlıyoruz. Genel inanışa baktığımızda ise bu buluşmaların "pahalı" olması gerektiğine dair ilginç bir kanı var.
Peki çiftler uyumlu mu olmak zorunda? Zıt kutuplar birbirini çeker tabii ama...
Bir diğer öneri ise çiftler geceleri tartışmamalı. Yatak odasına herhangi bir problemi sokmamalı.
İsterseniz şimdi de aldatılma konusuna da değinip konuyu burada noktalayalım. İhanet, ilişki içerisinde asla affedilmemesi gereken şeylerden biri. Fakat Dr. Julie böyle düşünmüyor.
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