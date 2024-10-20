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Uzun Soluklu İlişkilerde Mutlu Olabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzun Soluklu İlişkilerde Mutlu Olabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 12:36

Uzun süreli ilişki dinamikleri çiftlerden çiftlere değişse de bazı değişmez kurallar var. Uzun süreli ilişkilerde başarılı ve mutlu olabilmek için partnerlerin birbirine olan yaklaşımları da önem arz ediyor. Dr. Julie'ya göre ise uzun ilişkilerde doğru bilinen yanlışları söyledi. Bu yanlışlar aslında uzun soluklu ilişkileri içten içe bitiriyor.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/309...
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Sizler de takdir edersiniz ki uzun ilişkilerde bazı kilit noktalar var. Bu kilit noktaları bilmek uzun süreli ilişkileri ayakta tutmak için önemli bir rol oynuyor.

Ve tabii ki bazı mitler de var. İlişkide "olmazsa olmaz" olarak bilinen şeyler aslında birer hurafeden ibaret.

Dr. John ve Julie Gottman ilişki dünyası hakkındaki mitleri en ince detaylara kadar açıklıyor.

Bunlardan ilki "tartışmalar". İlişkilerde tartışmak her ne kadar önemli olsa da Dr. Julie'ye göre bu tartışmaları en hasarsız şekilde ortadan kaldırmak önemli.

Çiftlerin yüzde 69'u tartışmaları çözmeden rafa kaldırmak yerine sorunu çözmeye odaklanıyor. Bu sayede de iki tarafın neler hissettiğini daha iyi anlamaya çalışıyor.

Hissiyat demişken ilişkilerin bir başka dinamiği olan cinsellik. Gottmanlar'a göre daha az cinsel birliktelik daha sağlıksız bir ilişki demek değil.

Çünkü ilişki içerisinde partnerlerin beklentileri ve istekleri pek tabi değişkenlik gösterebilir. Dr. Julie, daha fazla cinsel birlikteliğin daha fazla mutlulukla pek bir alakası yok.

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Ve tabii ki evlilik faktörü. Birçok kişi evliliğin aşkı öldürdüğüne inansa da Gottmanlar'a göre çiftlerin yüzde 75'i mutlu bir şekilde evlenmişler.

Ve tabii ki evlilik faktörü. Birçok kişi evliliğin aşkı öldürdüğüne inansa da Gottmanlar'a göre çiftlerin yüzde 75'i mutlu bir şekilde evlenmişler.

Bu algının sebebinin de bazı kişilerin ciddi ilişkiden son derece korkuyor olması.  Öyle olacak ki sorumluluk almak istemeyen kişiler, evliliğin 'mutsuz' bir kurum olduğunu düşünüyor.

Ay dönümleri, yıl dönümleri, doğum günü derken aslında birliktelik yaşadığımız insanla hala buluşma ayarlıyoruz. Genel inanışa baktığımızda ise bu buluşmaların "pahalı" olması gerektiğine dair ilginç bir kanı var.

Ay dönümleri, yıl dönümleri, doğum günü derken aslında birliktelik yaşadığımız insanla hala buluşma ayarlıyoruz. Genel inanışa baktığımızda ise bu buluşmaların "pahalı" olması gerektiğine dair ilginç bir kanı var.

Fakat Gottmanlar'a göre buluşmanın niceliği değil, niteliği önemli. Herhangi bir yerde buluşsanız bile konuşulan ve paylaşılan şeyler o buluşmanın kalitesini artırıyor.

Peki çiftler uyumlu mu olmak zorunda? Zıt kutuplar birbirini çeker tabii ama...

Doktorlara göre partnerlerin değişik özellikleri ilişkiye renk katıyor. Bu nedenle uyumlu olmak ya da partnerlerin birebir birbirinin yansıması olması aslında çok da sağlıklı değil.

Bir diğer öneri ise çiftler geceleri tartışmamalı. Yatak odasına herhangi bir problemi sokmamalı.

Dr. Julie'ye göre geceleri son derece yorgun oluyoruz. Bu sebeple geceleri problem çözebilmemiz aslında imkanlar dahilinde değil.

İsterseniz şimdi de aldatılma konusuna da değinip konuyu burada noktalayalım. İhanet, ilişki içerisinde asla affedilmemesi gereken şeylerden biri. Fakat Dr. Julie böyle düşünmüyor.

İsterseniz şimdi de aldatılma konusuna da değinip konuyu burada noktalayalım. İhanet, ilişki içerisinde asla affedilmemesi gereken şeylerden biri. Fakat Dr. Julie böyle düşünmüyor.

Julie'ye göre aldatan partnerin duygularını dinlemek önemli. Partnerinizi en iyi siz tanıdığınız için ne kadar samimi olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Eğer aldatan taraf kalpten özür diliyorsa ve tekrardan bu hatayı yapmayacaksa empati yapmak önemliymiş. Dr. Julie'ye göre aldatılmayı kimse hak etmez fakat anlık bir hata ise uzun süreli bir ilişkiyi yıkmak için kullanılmamalı.

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