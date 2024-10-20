Uzun Soluklu İlişkilerde Mutlu Olabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Julie'ye göre aldatan partnerin duygularını dinlemek önemli. Partnerinizi en iyi siz tanıdığınız için ne kadar samimi olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Eğer aldatan taraf kalpten özür diliyorsa ve tekrardan bu hatayı yapmayacaksa empati yapmak önemliymiş. Dr. Julie'ye göre aldatılmayı kimse hak etmez fakat anlık bir hata ise uzun süreli bir ilişkiyi yıkmak için kullanılmamalı.