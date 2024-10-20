Haberi Olmadan Koltuğu Değiştirilen Ünlü Oyuncu Ata Demirer, Havayolu Çalışanlarına İsyan Etti
Haberi Olmadan Koltuğu Değiştirilen Ünlü Oyuncu Ata Demirer, Havayolu Çalışanlarına İsyan Etti
Ünlü oyuncu Ata Demirer, uçak binişi sırasında haberi olmadan koltuğunun değiştirilmesine tepki göstererek, kendisine yapılan bu uygulamanın bir haksızlık olduğunu vurguladı. 'İnsanlara bunu yapmayın, bu memlekette zaten yeterince değersiz olduğumuz hissettiriliyor, ayıptır!' diyen Demirer, havayollarına 'haksızlık' çağrısında bulundu.
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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer'i hepimiz tanıyoruz. Kendisi, sosyal mecraları da en sık kullanan isimlerden bir tanesi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Bursa'ya giden Demirer, gittiği mekandaki fiyatlara isyan etmiş ve kendisine hak verdirmişti.
Demirer bu sefer de başka bir isyanıyla gündeme geldi. Uçak yolculuğu öncesi yaşadığı "koltuk kapmaca" olayını anlatan Demirer verdi veriştirdi.
Demirer, önce satın aldığı koltuk yerine başka bir koltuğa yerleştirildiğini akabinde de tekrar satın aldığı koltuğa geçtiğini belirtti.
Ata Demirer'in bu isyanına da yorumlar gecikmedi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
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Siz Ata Demirer'in yaşadığı bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Atat Demirer'e bunu yapan bize neler yapmaz. Hiç bir dönemde bukadar adaletsizlik olmadı. Dayı lazım bu dönemde. Fazla dayısı olan var mı kurban olduğum :))
Sen önce yakın arkadaşının cenazesine lütfedip katıl da sonra değerli değersiz hissetme kısmına gir. Alayınız iki yüzlüsünüz.