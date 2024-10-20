Haberi Olmadan Koltuğu Değiştirilen Ünlü Oyuncu Ata Demirer, Havayolu Çalışanlarına İsyan Etti

'Havaalanına erken geldim, F1 numaralı koltuğu verdiler; uçağa biniş kontrol noktasında 'F3 oldunuz' dediler! Neden dedim, değişiklik oldu uçak vs. Neyse, bindim, herkes mutlu, F1 boş... Sonra tatlı bir isyan ettim, bir süre sonra 'F1'e geçin, buyurun' dediler. Anlaşılan, beklenen ağır abi uçağa yetişememiş. Çok ayıp, F1 meraklısı değilim ama ya o koltukları satma ya da bunu yapma. Bu paylaşımı sadece @TK_TR şikayet olsun diye yazıyorum. İnsanlara bunu yapmayın, bu memlekette zaten yeterince değersiz olduğumuz hissettiriliyor, ayıptır! Tekrar edeyim, F1 falan umrumda değil; derdim sadece hakkım olanı almak ve başkalarının da alması.'