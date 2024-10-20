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Haberi Olmadan Koltuğu Değiştirilen Ünlü Oyuncu Ata Demirer, Havayolu Çalışanlarına İsyan Etti

Haberi Olmadan Koltuğu Değiştirilen Ünlü Oyuncu Ata Demirer, Havayolu Çalışanlarına İsyan Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 14:42

Ünlü oyuncu Ata Demirer, uçak binişi sırasında haberi olmadan koltuğunun değiştirilmesine tepki göstererek, kendisine yapılan bu uygulamanın bir haksızlık olduğunu vurguladı. 'İnsanlara bunu yapmayın, bu memlekette zaten yeterince değersiz olduğumuz hissettiriliyor, ayıptır!' diyen Demirer, havayollarına 'haksızlık' çağrısında bulundu.

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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer'i hepimiz tanıyoruz. Kendisi, sosyal mecraları da en sık kullanan isimlerden bir tanesi.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer'i hepimiz tanıyoruz. Kendisi, sosyal mecraları da en sık kullanan isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Bursa'ya giden Demirer, gittiği mekandaki fiyatlara isyan etmiş ve kendisine hak verdirmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Bursa'ya giden Demirer, gittiği mekandaki fiyatlara isyan etmiş ve kendisine hak verdirmişti.

Detayları da burada anlatmıştık tabii.

Demirer bu sefer de başka bir isyanıyla gündeme geldi. Uçak yolculuğu öncesi yaşadığı "koltuk kapmaca" olayını anlatan Demirer verdi veriştirdi.

Demirer bu sefer de başka bir isyanıyla gündeme geldi. Uçak yolculuğu öncesi yaşadığı "koltuk kapmaca" olayını anlatan Demirer verdi veriştirdi.

Demirer, önce satın aldığı koltuk yerine başka bir koltuğa yerleştirildiğini akabinde de tekrar satın aldığı koltuğa geçtiğini belirtti.

Demirer, önce satın aldığı koltuk yerine başka bir koltuğa yerleştirildiğini akabinde de tekrar satın aldığı koltuğa geçtiğini belirtti.

'Havaalanına erken geldim, F1 numaralı koltuğu verdiler; uçağa biniş kontrol noktasında 'F3 oldunuz' dediler! Neden dedim, değişiklik oldu uçak vs. Neyse, bindim, herkes mutlu, F1 boş... Sonra tatlı bir isyan ettim, bir süre sonra 'F1'e geçin, buyurun' dediler. Anlaşılan, beklenen ağır abi uçağa yetişememiş. Çok ayıp, F1 meraklısı değilim ama ya o koltukları satma ya da bunu yapma. Bu paylaşımı sadece @TK_TR şikayet olsun diye yazıyorum. İnsanlara bunu yapmayın, bu memlekette zaten yeterince değersiz olduğumuz hissettiriliyor, ayıptır! Tekrar edeyim, F1 falan umrumda değil; derdim sadece hakkım olanı almak ve başkalarının da alması.'

Ata Demirer'in bu isyanına da yorumlar gecikmedi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...

Ata Demirer'in bu isyanına da yorumlar gecikmedi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
twitter.com
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Siz Ata Demirer'in yaşadığı bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz Ata Demirer'in yaşadığı bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Sem sab

Atat Demirer'e bunu yapan bize neler yapmaz. Hiç bir dönemde bukadar adaletsizlik olmadı. Dayı lazım bu dönemde. Fazla dayısı olan var mı kurban olduğum :))

cem72004

Sen önce yakın arkadaşının cenazesine lütfedip katıl da sonra değerli değersiz hissetme kısmına gir. Alayınız iki yüzlüsünüz.