Yarı Çıplak Kombinleriyle Gündeme Gelen Kanye West'in Karısı Bianca Censori'nin Bu Sefer Saçları Çok Konuşuldu

İlginç kombinleriyle bildiğimiz Kanye West ve Bianca Censori çifti, sık sık beraber bazı etkinliklere katılıyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz cuma günü Tokyo'da bir otelde etkinliğe katılan Bianca Censori'nin bu sefer saçları çok konuşuldu!

O ilginç saç modelini görmek istiyorsanız, sizleri şöyle alalım...