Yarı Çıplak Kombinleriyle Gündeme Gelen Kanye West'in Karısı Bianca Censori'nin Bu Sefer Saçları Çok Konuşuldu
Yarı Çıplak Kombinleriyle Gündeme Gelen Kanye West'in Karısı Bianca Censori'nin Bu Sefer Saçları Çok Konuşuldu
Kaynak: https://pagesix.com/2024/10/19/style/...
İlginç kombinleriyle bildiğimiz Kanye West ve Bianca Censori çifti, sık sık beraber bazı etkinliklere katılıyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz cuma günü Tokyo'da bir otelde etkinliğe katılan Bianca Censori'nin bu sefer saçları çok konuşuldu!
O ilginç saç modelini görmek istiyorsanız, sizleri şöyle alalım...
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Kanye West ve Bianca Censori çifti son ayların en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi. İkilinin kıyafetleri ve gittiği etkinlikler sık sık manşet oluyor biliyorsunuz.
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Giydikleri kıyafetler manşet oluyor diyoruz ama boşuna değil. Geçtiğimiz aylarda İtalya halkı ikilinin kombinleri yüzünden "Artık yeter" demişti.
Şimdi de Bianca Censori başka bir şeyle gündeme geldi. Bu sefer manşetlerde Censori'nin ilginç mi ilginç saçları vardı.
Cuma günü Tokyo'da bir otelde etkinliğe katılan çiftin enerjisi ise küresel magazinde en çok konuşulan konulardan biri oldu.
İşte Bianca Censori'nin saçı arkadan böyle görünüyordu.👇
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