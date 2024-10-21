22 Ekim Salı Gününden İtibaren Tüm Zorlukları Aşıp Hayatı Düzene Girecek Burçlar

Fakat asıl sorun şu ki, Boğalar bu aksilikler için çevresindeki insanları suçluyor. Yarından itibaren Boğalar'ın gözü açılıyor, büyük bir farkındalığa bürünüyor. Çevresindeki enerji sömüren negatif insanlara rağmen Boğa son derece ketum ve gardını hiçbir şekilde indirmemiş bir şekilde refaha eriyor.