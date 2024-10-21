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22 Ekim Salı Gününden İtibaren Tüm Zorlukları Aşıp Hayatı Düzene Girecek Burçlar

22 Ekim Salı Gününden İtibaren Tüm Zorlukları Aşıp Hayatı Düzene Girecek Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 16:53

22 Ekim Salı günü bazı burçlar için adeta bir dönüm noktası olacak. Yarından itibaren bazı burçlar takıntılarından kurtuluyor ve kendini suçlamayı sonsuza dek bırakıyor. Peki 22 Ekim Salı gününden itibaren en mutlu olacak burçlar hangileri?

Gelin beraber bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/311...
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Zaman zaman kötü dönemlerden geçsek de astrologlar bu durumun geçici olabileceğini dile getiriyor.

Zaman zaman kötü dönemlerden geçsek de astrologlar bu durumun geçici olabileceğini dile getiriyor.

Fakat huzurlu yaşamak bazı burçların adeta kanında var. Peki 22 Ekim Salı gününden itibaren hayatımız düzene giriyor mu?

Fakat huzurlu yaşamak bazı burçların adeta kanında var. Peki 22 Ekim Salı gününden itibaren hayatımız düzene giriyor mu?

3 burç yarından itibaren bambaşka bir döneme giriyor. 22 Ekim Salı günü onlar için adeta bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.

3 burç yarından itibaren bambaşka bir döneme giriyor. 22 Ekim Salı günü onlar için adeta bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.

Bu üç burçtan ilki, rahata düşkünlüğüyle bildiğimiz Boğa burçları! Boğa burçları son zamanlarda bazı şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyor olabilir.

Fakat asıl sorun şu ki, Boğalar bu aksilikler için çevresindeki insanları suçluyor. Yarından itibaren Boğalar'ın gözü açılıyor, büyük bir farkındalığa bürünüyor. Çevresindeki enerji sömüren negatif insanlara rağmen Boğa son derece ketum ve gardını hiçbir şekilde indirmemiş bir şekilde refaha eriyor.

Yarından itibaren refaha erecek burçlardan bir diğeri ise Başaklar! Başak burcu denince akla harika kişilikler geliyor sizler de takdir edersiniz ki.

Fakat Başaklar geçmişindeki 'o' kişiyi bir türlü unutamıyor. Zaman zaman buluştukları kişilerde geçmişten bir parça arıyor, nostalji kokusu almak istiyor. Bu süreçte Başaklar'ın yakın arkadaşlarından birisi onları uyaracak ve yoluna bakması gerektiğini söyleyecek. Yarından itibaren Başaklar, geçmişe bir çizgi çekebilir, takıntılarından kurtulabilir. Mutluluk kapıda!

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Ve Balıklar! Balıklar son zamanlarda geçmişindeki hataları kabul etmekte epey bi' zorlanıyor.

Ve Balıklar! Balıklar son zamanlarda geçmişindeki hataları kabul etmekte epey bi' zorlanıyor.

Fakat 22 Ekim Salı gününden itibaren Balıklar için ruhsal ve manen bir rahatlama dönemi geliyor. Hataları kabul etmek bir yana, Balıklar bu hatalarını kucaklayacak ve kendilerinin bir parçası olduğunun farkına varacak.

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