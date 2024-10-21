22 Ekim Salı Gününden İtibaren Tüm Zorlukları Aşıp Hayatı Düzene Girecek Burçlar
22 Ekim Salı Gününden İtibaren Tüm Zorlukları Aşıp Hayatı Düzene Girecek Burçlar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/311...
22 Ekim Salı günü bazı burçlar için adeta bir dönüm noktası olacak. Yarından itibaren bazı burçlar takıntılarından kurtuluyor ve kendini suçlamayı sonsuza dek bırakıyor. Peki 22 Ekim Salı gününden itibaren en mutlu olacak burçlar hangileri?
Gelin beraber bakalım...
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Zaman zaman kötü dönemlerden geçsek de astrologlar bu durumun geçici olabileceğini dile getiriyor.
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Fakat huzurlu yaşamak bazı burçların adeta kanında var. Peki 22 Ekim Salı gününden itibaren hayatımız düzene giriyor mu?
3 burç yarından itibaren bambaşka bir döneme giriyor. 22 Ekim Salı günü onlar için adeta bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.
Bu üç burçtan ilki, rahata düşkünlüğüyle bildiğimiz Boğa burçları! Boğa burçları son zamanlarda bazı şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyor olabilir.
Yarından itibaren refaha erecek burçlardan bir diğeri ise Başaklar! Başak burcu denince akla harika kişilikler geliyor sizler de takdir edersiniz ki.
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Ve Balıklar! Balıklar son zamanlarda geçmişindeki hataları kabul etmekte epey bi' zorlanıyor.
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