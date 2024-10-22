Kampüste Tanıştığı Kişiyle Eve Çıkmaya Karar Veren Kadın, Hayatının Pişmanlığını Yaşadı
Kampüste Tanıştığı Kişiyle Eve Çıkmaya Karar Veren Kadın, Hayatının Pişmanlığını Yaşadı
Ev arkadaşı seçiminde her ne kadar titiz olmamız gerekse de bazı insanları sadece yaşayarak tanıyabiliriz. Bir Twitter (X) kullanıcısının başına gelen de tam olarak bu! Kampüste tanıştığı kişiyle eve çıkmaya karar veren bir kadın, sonrasında ev arkadaşında bazı anormallikler fark ediyor. Ardından yaşananlar ise, Türk dizisi entrikalarını aratmayacak cinsten!
İşte detaylar...
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Ev arkadaşı seçimi son derece önemli. En az bir sene boyunca kalacağınız o kişi, sizi rezil de edebilir vezir de.
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Fakat bir Twitter (X) kullanıcısının ev arkadaşlarıyla yaşadıklar hayret ettiren türden desek yeridir.
Kampüste tanıştığı kızla apar topar eve çıkan kullanıcı, yeni ev arkadaşının hareketlerinde bazı gariplikler hissetmeye başladı.
Kaldığı yerden ayrılmaya karar veren kullanıcı, tam anlamıyla hayatının hatasını yaptı.
Hatta önceden rüyasına bile girmiş.
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İsterseniz o flood'u hep beraber okuyalım.
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