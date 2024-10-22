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Kampüste Tanıştığı Kişiyle Eve Çıkmaya Karar Veren Kadın, Hayatının Pişmanlığını Yaşadı

Kampüste Tanıştığı Kişiyle Eve Çıkmaya Karar Veren Kadın, Hayatının Pişmanlığını Yaşadı

Öğrenci
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 17:18

Ev arkadaşı seçiminde her ne kadar titiz olmamız gerekse de bazı insanları sadece yaşayarak tanıyabiliriz. Bir Twitter (X) kullanıcısının başına gelen de tam olarak bu! Kampüste tanıştığı kişiyle eve çıkmaya karar veren bir kadın, sonrasında ev arkadaşında bazı anormallikler fark ediyor. Ardından yaşananlar ise, Türk dizisi entrikalarını aratmayacak cinsten!

İşte detaylar...

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Ev arkadaşı seçimi son derece önemli. En az bir sene boyunca kalacağınız o kişi, sizi rezil de edebilir vezir de.

Fakat bir Twitter (X) kullanıcısının ev arkadaşlarıyla yaşadıklar hayret ettiren türden desek yeridir.

Fakat bir Twitter (X) kullanıcısının ev arkadaşlarıyla yaşadıklar hayret ettiren türden desek yeridir.
twitter.com

Kampüste tanıştığı kızla apar topar eve çıkan kullanıcı, yeni ev arkadaşının hareketlerinde bazı gariplikler hissetmeye başladı.

Kampüste tanıştığı kızla apar topar eve çıkan kullanıcı, yeni ev arkadaşının hareketlerinde bazı gariplikler hissetmeye başladı.
twitter.com

Kaldığı yerden ayrılmaya karar veren kullanıcı, tam anlamıyla hayatının hatasını yaptı.

Kaldığı yerden ayrılmaya karar veren kullanıcı, tam anlamıyla hayatının hatasını yaptı.
twitter.com

Hatta önceden rüyasına bile girmiş.

Hatta önceden rüyasına bile girmiş.
twitter.com
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İsterseniz o flood'u hep beraber okuyalım.

İsterseniz o flood'u hep beraber okuyalım.
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