Kampüste Tanıştığı Kişiyle Eve Çıkmaya Karar Veren Kadın, Hayatının Pişmanlığını Yaşadı

Ev arkadaşı seçiminde her ne kadar titiz olmamız gerekse de bazı insanları sadece yaşayarak tanıyabiliriz. Bir Twitter (X) kullanıcısının başına gelen de tam olarak bu! Kampüste tanıştığı kişiyle eve çıkmaya karar veren bir kadın, sonrasında ev arkadaşında bazı anormallikler fark ediyor. Ardından yaşananlar ise, Türk dizisi entrikalarını aratmayacak cinsten!

İşte detaylar...