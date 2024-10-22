Güvenimiz Kırıldı: Kağıt Toplayan Kadının Bankta Otururken Çantasını Çaldığını İddia Eden Kullanıcı
Güvenimiz Kırıldı: Kağıt Toplayan Kadının Bankta Otururken Çantasını Çaldığını İddia Eden Kullanıcı
İnsanların bazen sağı dolu belli olmuyor, evet. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, bankta otururken bir kadının yanına gelerek çantasını çaldığını iddia etti. Bu olay karşısında bizim bile güvenimiz kırıldı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazen öyle olaylar yaşarız ki güvenimiz kırılır, karşı taraf gözümüzde magmanın derinliklerine kadar düşer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter (X) kullanıcısının geçtiğimiz saatlerde yaşadıkları ise insanlığa olan güvenimizi tam anlamıyla yıkacak türden. Kullanıcı, kağıt toplayan bir kadının, çantasını nasıl çaldığını böyle anlattı👇
Sonrasında çevredeki vatandaşların çantayı geri getirdiğini dile getirse de insanlara güvenmenin bedelini ödediğini söyledi.
Gelin kim neler demiş bu olaya, beraber bakalım👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın