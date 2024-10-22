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Güvenimiz Kırıldı: Kağıt Toplayan Kadının Bankta Otururken Çantasını Çaldığını İddia Eden Kullanıcı

Güvenimiz Kırıldı: Kağıt Toplayan Kadının Bankta Otururken Çantasını Çaldığını İddia Eden Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 18:27

İnsanların bazen sağı dolu belli olmuyor, evet. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, bankta otururken bir kadının yanına gelerek çantasını çaldığını iddia etti. Bu olay karşısında bizim bile güvenimiz kırıldı.

İşte detaylar...

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Bazen öyle olaylar yaşarız ki güvenimiz kırılır, karşı taraf gözümüzde magmanın derinliklerine kadar düşer.

Bazen öyle olaylar yaşarız ki güvenimiz kırılır, karşı taraf gözümüzde magmanın derinliklerine kadar düşer.

Bir Twitter (X) kullanıcısının geçtiğimiz saatlerde yaşadıkları ise insanlığa olan güvenimizi tam anlamıyla yıkacak türden. Kullanıcı, kağıt toplayan bir kadının, çantasını nasıl çaldığını böyle anlattı👇

Bir Twitter (X) kullanıcısının geçtiğimiz saatlerde yaşadıkları ise insanlığa olan güvenimizi tam anlamıyla yıkacak türden. Kullanıcı, kağıt toplayan bir kadının, çantasını nasıl çaldığını böyle anlattı👇
twitter.com

Sonrasında çevredeki vatandaşların çantayı geri getirdiğini dile getirse de insanlara güvenmenin bedelini ödediğini söyledi.

Sonrasında çevredeki vatandaşların çantayı geri getirdiğini dile getirse de insanlara güvenmenin bedelini ödediğini söyledi.
twitter.com

Gelin kim neler demiş bu olaya, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş bu olaya, beraber bakalım👇
twitter.com

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