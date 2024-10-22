Ölmek Üzere Olan Hastaya Su Verilmemesi Gerektiğini Söyleyen Hemşire Sağlık Camiasında Tepki Çekti

'Bir kişi başka bir hastalıktan dolayı ölüyor, susuz kaldığı için değil. Vücut, ölmeye hazırlanırken otomatik olarak bazı mekanizmaları devreye sokar. Ve bu süreçte kişi genellikle yemek ya da su istemez,' dedi. Ailelerin genelde bu durumu gördüklerinde endişeye kapıldığını belirten Julie, 'Tabii ki aileler panikliyor, 'Yemiyor, içmiyor, ne yapacağız?' diye düşünüyorlar,' diye ekledi.