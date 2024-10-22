Ölmek Üzere Olan Hastaya Su Verilmemesi Gerektiğini Söyleyen Hemşire Sağlık Camiasında Tepki Çekti
Ölmek Üzere Olan Hastaya Su Verilmemesi Gerektiğini Söyleyen Hemşire Sağlık Camiasında Tepki Çekti
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/he...
TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve ölüm üzerine konuşmalarıyla tanınan hemşire Julie, yakın zamanda paylaştığı bir videoyla büyük tartışmalara yol açtı. Ölmek üzere olan hastaya su verilmemesi gerektiğini söyleyen hemşire, sağlık camiasında tepki çekti!
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Bir tanıdığımızın ölüm haberini almak bu hayatta en son istediğimiz şeylerden bir tanesi.
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Birçok hastane çalışanı da belirli aralıklarla ölüm haberleriyle karşılaşıyor.
TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve ölüm üzerine konuşmalarıyla tanınan hemşire Julie, yakın zamanda paylaştığı bir videoyla büyük tartışmalara yol açtı.
Julie, ölmek üzere olan bir hasta için yapılması gereken bir şey olduğunu dile getirdi.
Julie, vücudun ölüm sürecine nasıl yanıt verdiğini açıklayarak, ailelerin bu duruma nasıl tepki verdiğinden de bahsetti.
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Julie ayrıca, "Hatırlamanız gereken şey şu: Kişiler, yemek ya da su almadıkları için ölmüyorlar. Zaten ölmek üzere oldukları için yemek ve su almak istemiyorlar," diyerek bu durumu netleştirdi.
Susuz kalmanın, ölüm döşeğindeki kişilerde sağlıklı bireylerdeki gibi rahatsızlık vermediğine de dikkat çeken hemşire, "Sağlıklı bir insanda baş ağrısı gibi belirtiler görülür ama ölmekte olan kişilerde bu tür rahatsızlıklar olmaz. Vücut kendini susuz kalmaya hazırlar," diyerek açıklamalarını sürdürdü.
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