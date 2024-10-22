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Ölmek Üzere Olan Hastaya Su Verilmemesi Gerektiğini Söyleyen Hemşire Sağlık Camiasında Tepki Çekti

Ölmek Üzere Olan Hastaya Su Verilmemesi Gerektiğini Söyleyen Hemşire Sağlık Camiasında Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 22:03

TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve ölüm üzerine konuşmalarıyla tanınan hemşire Julie, yakın zamanda paylaştığı bir videoyla büyük tartışmalara yol açtı. Ölmek üzere olan hastaya su verilmemesi gerektiğini söyleyen hemşire, sağlık camiasında tepki çekti!

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/he...
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Bir tanıdığımızın ölüm haberini almak bu hayatta en son istediğimiz şeylerden bir tanesi.

Bir tanıdığımızın ölüm haberini almak bu hayatta en son istediğimiz şeylerden bir tanesi.

Birçok hastane çalışanı da belirli aralıklarla ölüm haberleriyle karşılaşıyor.

Birçok hastane çalışanı da belirli aralıklarla ölüm haberleriyle karşılaşıyor.

TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve ölüm üzerine konuşmalarıyla tanınan hemşire Julie, yakın zamanda paylaştığı bir videoyla büyük tartışmalara yol açtı.

TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve ölüm üzerine konuşmalarıyla tanınan hemşire Julie, yakın zamanda paylaştığı bir videoyla büyük tartışmalara yol açtı.

Julie, palyatif bakım konusunda kitapları bulunan ve ailelere bu zorlu süreçte destek olmayı amaçlayan bir yazar olarak da biliniyor.

Julie, ölmek üzere olan bir hasta için yapılması gereken bir şey olduğunu dile getirdi.

Julie, ölmek üzere olan bir hasta için yapılması gereken bir şey olduğunu dile getirdi.

'Bu söylediğim şey için en çok tepkiyi alıyorum, hatta diğer sağlık çalışanlarından bile, çünkü ölüm döşeğindeki kişilerin susuz kalması gerektiğini söylediğimde insanlar şaşırıyor. Ama size neden böyle düşündüğümü anlatayım,' diyerek sözlerine başladı.

Julie, vücudun ölüm sürecine nasıl yanıt verdiğini açıklayarak, ailelerin bu duruma nasıl tepki verdiğinden de bahsetti.

Julie, vücudun ölüm sürecine nasıl yanıt verdiğini açıklayarak, ailelerin bu duruma nasıl tepki verdiğinden de bahsetti.

'Bir kişi başka bir hastalıktan dolayı ölüyor, susuz kaldığı için değil. Vücut, ölmeye hazırlanırken otomatik olarak bazı mekanizmaları devreye sokar. Ve bu süreçte kişi genellikle yemek ya da su istemez,' dedi. Ailelerin genelde bu durumu gördüklerinde endişeye kapıldığını belirten Julie, 'Tabii ki aileler panikliyor, 'Yemiyor, içmiyor, ne yapacağız?' diye düşünüyorlar,' diye ekledi.

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Julie ayrıca, "Hatırlamanız gereken şey şu: Kişiler, yemek ya da su almadıkları için ölmüyorlar. Zaten ölmek üzere oldukları için yemek ve su almak istemiyorlar," diyerek bu durumu netleştirdi.

Julie ayrıca, "Hatırlamanız gereken şey şu: Kişiler, yemek ya da su almadıkları için ölmüyorlar. Zaten ölmek üzere oldukları için yemek ve su almak istemiyorlar," diyerek bu durumu netleştirdi.

Vücudun bu süreçte ketozise girdiğini ve bu sayede endorfin salgılayarak kişinin kendini daha iyi hissettiğini açıkladı.

Susuz kalmanın, ölüm döşeğindeki kişilerde sağlıklı bireylerdeki gibi rahatsızlık vermediğine de dikkat çeken hemşire, "Sağlıklı bir insanda baş ağrısı gibi belirtiler görülür ama ölmekte olan kişilerde bu tür rahatsızlıklar olmaz. Vücut kendini susuz kalmaya hazırlar," diyerek açıklamalarını sürdürdü.

Susuz kalmanın, ölüm döşeğindeki kişilerde sağlıklı bireylerdeki gibi rahatsızlık vermediğine de dikkat çeken hemşire, "Sağlıklı bir insanda baş ağrısı gibi belirtiler görülür ama ölmekte olan kişilerde bu tür rahatsızlıklar olmaz. Vücut kendini susuz kalmaya hazırlar," diyerek açıklamalarını sürdürdü.

Julie, genellikle hasta yakınlarından intravenöz sıvı tedavisi önermemesi sebebiyle eleştiriler aldığını ifade etti.

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