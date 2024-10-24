Yemeğini Almak İçin Aşağı İnen Kullanıcının Başına Gelen Aksilikler Halinize Şükrettirecek

Bir kullanıcı, yemeğini almak için kuryenin yanına aşağıya inince başına gelmeyen kalmadı. Üzerindeki bornozla dışarıda kalan kullanıcı, önce çilingir çağırdı sonra da yemeğini aldı. Kullanıcının başına gelenler halimize şükrettirdi.