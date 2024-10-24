Yemeğini Almak İçin Aşağı İnen Kullanıcının Başına Gelen Aksilikler Halinize Şükrettirecek
Yemeğini Almak İçin Aşağı İnen Kullanıcının Başına Gelen Aksilikler Halinize Şükrettirecek
Bir kullanıcı, yemeğini almak için kuryenin yanına aşağıya inince başına gelmeyen kalmadı. Üzerindeki bornozla dışarıda kalan kullanıcı, önce çilingir çağırdı sonra da yemeğini aldı. Kullanıcının başına gelenler halimize şükrettirdi.
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Zaman zaman başımıza bazı aksilikler gelebilir. Önemli olan mantıklı bir kriz yönetimiyle birlikte soğukkanlılığı olabildiğince korumak.
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Fakat geçtiğimiz günlerde Twitter'da (X) bir kullanıcının anlattığı olay "Allah korusun" dedirtecek cinsten desek abartmayız.
Kuryeyi aşağı kapıdan karşılamak için bornozla aşağı inen kullanıcı, bir aksilikle karşılaştı.
Rüzgardan dolayı kapının kapanmasıyla birlikte soluğu çilingircide almış.
Kullanıcı güne her ne kadar kötü bir başlangıç yapsa da karnı doymuş.😂
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Gelin kullanıcıya kim neler demiş, beraber bakalım👇
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