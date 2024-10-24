Ünlü Model Stacy Williams, Donald Trump'ın Epstein Adası'nda Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunduğunu İddia Etti
Ünlü Model Stacy Williams, Donald Trump'ın Epstein Adası'nda Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunduğunu İddia Etti
Eski ABD başkanı Donald Trump, 1993 yılında Stacy Williams isimli bir modeli taciz ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Basın sözcüsü bu iddiaları reddederken Donald Trump da tepkilerin odağı oldu.
Detaylar içeriğin devamında!
Kaynak: The Guardian
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanların ikonik modeli, Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir iddiada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Donald Trump, 1993 yılında Trump Tower'da Stacey Williams'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla karşı karşıya.
Williams, o dönemde Trump ile tanışmasını sağlayan Jeffrey Epstein’ın da yer aldığını belirterek, saldırıyı iki erkeğin birlikte düzenlediği "çarpık bir oyun" olarak tanımladı.
Williams, yaşadığı olayı Survivors for Kamala adlı grubun düzenlediği bir telefon görüşmesinde aktardı. Bu görüşmeye Hollywood oyuncusu Ashley Judd ve Anita Hill de katıldı.
Williams, Trump’ın kendisine Florida’daki Mar-a-Lago malikanesini gösteren bir posta kartı gönderdiğini, kartta "Stacy, burası evinden uzaktaki evin. Sevgiler, Donald" yazdığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump'ın seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı yazılı açıklamada, iddiaları kesin bir dille reddetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın