Ünlü Model Stacy Williams, Donald Trump'ın Epstein Adası'nda Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunduğunu İddia Etti

Leavitt, bu suçlamaların Barack Obama için çalışan bir eski aktivist tarafından, seçimden iki hafta önce Kamala Harris'in kampanya çağrısında gündeme getirildiğini belirterek, bu iddiaların kesinlikle gerçek dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu sahte hikayenin Harris kampanyası tarafından uydurulduğunu ifade etti.