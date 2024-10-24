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Ünlü Model Stacy Williams, Donald Trump'ın Epstein Adası'nda Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunduğunu İddia Etti

Ünlü Model Stacy Williams, Donald Trump'ın Epstein Adası'nda Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunduğunu İddia Etti

Donald Trump cinsel saldırı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 19:11

Eski ABD başkanı Donald Trump, 1993 yılında Stacy Williams isimli bir modeli taciz ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Basın sözcüsü bu iddiaları reddederken Donald Trump da tepkilerin odağı oldu.

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Kaynak: The Guardian

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Bir zamanların ikonik modeli, Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir iddiada bulundu.

Bir zamanların ikonik modeli, Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir iddiada bulundu.

Donald Trump, 1993 yılında Trump Tower'da Stacey Williams'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla karşı karşıya.

Donald Trump, 1993 yılında Trump Tower'da Stacey Williams'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla karşı karşıya.

Williams, o dönemde Trump ile tanışmasını sağlayan Jeffrey Epstein’ın da yer aldığını belirterek, saldırıyı iki erkeğin birlikte düzenlediği "çarpık bir oyun" olarak tanımladı.

Williams, o dönemde Trump ile tanışmasını sağlayan Jeffrey Epstein’ın da yer aldığını belirterek, saldırıyı iki erkeğin birlikte düzenlediği "çarpık bir oyun" olarak tanımladı.

Williams, yaşadığı olayı Survivors for Kamala adlı grubun düzenlediği bir telefon görüşmesinde aktardı. Bu görüşmeye Hollywood oyuncusu Ashley Judd ve Anita Hill de katıldı.

Williams, yaşadığı olayı Survivors for Kamala adlı grubun düzenlediği bir telefon görüşmesinde aktardı. Bu görüşmeye Hollywood oyuncusu Ashley Judd ve Anita Hill de katıldı.

Williams, Trump’ın kendisine Florida’daki Mar-a-Lago malikanesini gösteren bir posta kartı gönderdiğini, kartta "Stacy, burası evinden uzaktaki evin. Sevgiler, Donald" yazdığını belirtti.

Williams, Trump’ın kendisine Florida’daki Mar-a-Lago malikanesini gösteren bir posta kartı gönderdiğini, kartta "Stacy, burası evinden uzaktaki evin. Sevgiler, Donald" yazdığını belirtti.

Bu kartı The Guardian gazetesiyle de paylaştı. Yaşadığı taciz olayının ardından Epstein’a karşı derin bir tiksinti hissettiğini ve kısa süre sonra aralarındaki arkadaşlığın sona erdiğini ifade etti.

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Trump'ın seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı yazılı açıklamada, iddiaları kesin bir dille reddetti.

Trump'ın seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı yazılı açıklamada, iddiaları kesin bir dille reddetti.

Leavitt, bu suçlamaların Barack Obama için çalışan bir eski aktivist tarafından, seçimden iki hafta önce Kamala Harris'in kampanya çağrısında gündeme getirildiğini belirterek, bu iddiaların kesinlikle gerçek dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu sahte hikayenin Harris kampanyası tarafından uydurulduğunu ifade etti.

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