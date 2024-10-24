Belediyeye Başvuru Yapıldı: Devlet Bahçeli’nin İsmi Meydandan Kaldırılacak mı?
Belediyeye Başvuru Yapıldı: Devlet Bahçeli’nin İsmi Meydandan Kaldırılacak mı?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunmuştu. Bahçeli’nin terör örgütü liderine yaptığı çağrı sonrasında Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar belediyeye Devlet Bahçeli’nin isminin meydandan kaldırılmasını talep etti. Belediye ise talepleri değerlendireceklerini açıkladı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a seslenerek “Gel Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” demişti.
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Bahçeli’nin bu açıklaması sonrasında Abdullah Öcalan, DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.
BirGün Ege’de yer alan habere göre, başkanlığını CHP’li Mazlum Nurlu’nun yaptığı Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar Devlet Bahçeli’nin isminin kent meydanından kaldırılmasını talep etti.
Salihli Belediyesi’nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
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