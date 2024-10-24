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Belediyeye Başvuru Yapıldı: Devlet Bahçeli’nin İsmi Meydandan Kaldırılacak mı?

Belediyeye Başvuru Yapıldı: Devlet Bahçeli’nin İsmi Meydandan Kaldırılacak mı?

Devlet Bahçeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 16:29 Son Güncelleme: 24.10.2024 - 16:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunmuştu. Bahçeli’nin terör örgütü liderine yaptığı çağrı sonrasında Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar belediyeye Devlet Bahçeli’nin isminin meydandan kaldırılmasını talep etti. Belediye ise talepleri değerlendireceklerini açıkladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a seslenerek “Gel Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a seslenerek “Gel Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” demişti.

Bahçeli’nin bu açıklaması sonrasında Abdullah Öcalan, DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Bahçeli’nin bu açıklaması sonrasında Abdullah Öcalan, DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

BirGün Ege’de yer alan habere göre, başkanlığını CHP’li Mazlum Nurlu’nun yaptığı Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar Devlet Bahçeli’nin isminin kent meydanından kaldırılmasını talep etti.

BirGün Ege’de yer alan habere göre, başkanlığını CHP’li Mazlum Nurlu’nun yaptığı Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar Devlet Bahçeli’nin isminin kent meydanından kaldırılmasını talep etti.

Kaynak

Salihli Belediyesi’nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Salihli Belediyesi’nin konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Halkımızdan gelen yoğun tepkiler ve talepler doğrultusunda, Devlet Bahçeli'nin adının kent meydanından kaldırılması için belediyemize yapılan dilekçeler, demokratik bir toplumun en önemli hakkı olan ifade özgürlüğünün ve adalet arayışının bir göstergesidir. Belediyemiz, halkımızın sesine kulak vererek bu talepleri dikkatle incelemekte ve değerlendirmektedir. Toplumumuzun bir arada, huzur ve barış içinde yaşaması için tüm kararlarımızı ortak akıl çerçevesinde alacağımızı ve halkımızın hassasiyetlerini gözetmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Hiçbir terör örgütü lideri, milletimizin iradesi ve değerleri karşısında meşru bir söz hakkı bulamaz. Unutulmamalıdır ki, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda, halkımızın birlik ve beraberliğini tehdit eden her türlü unsur karşısında, belediyemiz halkın yanında durmaya ve milli hassasiyetleri savunmaya devam edecektir. Bizler, milletimizin onuru ve huzuru için sorumluluklarımızın farkında olup, gereken tüm adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.'

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