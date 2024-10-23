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Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Çıkışına Tepki: "Buna En İyi Cevabı Toplum Verecektir"

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Çıkışına Tepki: "Buna En İyi Cevabı Toplum Verecektir"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 15:29

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan'ın tecridi kaldırılırsa gelsin, DEM Parti kürsüsünde terörün bittiğini haykırsın.' ifadelerine tepki gösterdi. Bahçeli'nin açıklaması dolayısıyla şaşkın olduğunu söyleyen Yavaş, 'Geçmişte söylenenlerle şimdiye bakıldığı zaman tavır değişikliğinin anlamaya çalışıyoruz. Buna en iyi cevabı toplum verecektir.” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası başlayan tartışma gündemdeki sıcaklığını korurken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası başlayan tartışma gündemdeki sıcaklığını korurken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Bahçeli'nin açıklaması dolayısıyla şaşkın olduğunu söyleyen Yavaş, "Geçmişte söylenenlerle şimdiye bakıldığı zaman tavır değişikliğinin anlamaya çalışıyoruz. Buna en iyi cevabı toplum verecektir.” dedi.

Bahçeli'nin açıklaması dolayısıyla şaşkın olduğunu söyleyen Yavaş, "Geçmişte söylenenlerle şimdiye bakıldığı zaman tavır değişikliğinin anlamaya çalışıyoruz. Buna en iyi cevabı toplum verecektir.” dedi.

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