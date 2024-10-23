Hülya Mizgin Sinir Krizi Geçirdi: Müdahale Eden Ekipler O Anı Canlı Yayınlayan Fenomen Yazgül'e Tepki Gösterdi

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Hülya Mizgin, TikTok'ta yaklaşık 1 milyon takipçiye sahip. Açtığı her yayın binlerce kişi tarafından izleniyor.
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Neşeli halleri, kendisine has üslubuyla dikkat çeken Hülya Mizgin, son paylaşımlarıyla takipçilerini korkuttu. Yayında hakkında atılan iftiralara, yapılan zorbalıklara ve edilen küfürlere tepki gösteren Mizgin, sinir krizi geçirdi.
Mizgin sinir krizi geçirirken bir diğer fenomen 'Yazgül' o anları canlı yayında paylaştı. Müdahaleye gelen sağlık ekipleri Yazgül'ün videoya çektiğini görünce tepki göstererek kamerayı kapatmasını istedi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Hülya Mizgin'in sinir krizi geçirirken canlı yayının açık olması kullanıcıların tepkisini çekti👇🏻
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