TikTok Fenomeni Hülya Mizgin İstanbul'un Göbeğinde Ortalığı Birbirine Kattı

On binlerce takipçisi bulunan, her açtığı yayın binlerce kişi tarafından izlenen TikTok dünyasının ünlü isimlerinden Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı. Mehterçeşme mahallesinde bulunan bir gelinlikçide iddiaya göre Hülya Mizgin ve dükkan çalışanları bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri geldi.
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Hülya Mizgin, TikTok'un ünlü isimlerinden biri. On binlerce takipçisi olan, paylaşımları milyon izlenmeye ulaşan ve açtığı canlı yayınlar binlerce kişi tarafından izleniyor.
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Son olarak Mizgin, 'Kurban Verene' isimli bir şarkı çıkarmıştı. Şarkı YouTube'da 1.5 milyona ulaştı...
Bu kez Hülya Mizgin, TikTok paylaşımlarıyla değil İstanbul Esenyurt'ta karıştığı bir kavgayla gündeme geldi.
İHA'nın haberine göre Mehterçeşme mahallesinde kızıyla birlikte bir gelinlikçiye giren Hülya Mizgin, bilinmeyen bir nedenle dükkan çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın harareti artınca olay yerine polis ekipleri geldi.
TikTok'ta olayın ardından yayın açan Mizgin, "Durup dururken gelip bana sataştı. Şikayetçi oldum” dedi.
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TikTok kullanıcılarının konuyla ilgili yorumları ise şöyle👇🏻
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