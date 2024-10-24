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Candaş Tolga Işık’tan "Kimse Kusura Bakmasın" Tepkisi: "Korkunç Güvenlik Zafiyeti"

Candaş Tolga Işık’tan "Kimse Kusura Bakmasın" Tepkisi: "Korkunç Güvenlik Zafiyeti"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 15:51

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Ankara’da düzenlenen ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Işık, iki teröristin stratejik önemdeki TUSAŞ’a bu kadar kolay gelip saldırı düzenlenmesini “güvenlik zafiyeti” olarak yorumladı.

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Ankara’da bulunan ve içerisinde binlerce kişinin çalıştığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) fabrikası terör örgütü PKK üyesi iki terörist tarafından hedef alınmıştı.

Ankara’da bulunan ve içerisinde binlerce kişinin çalıştığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) fabrikası terör örgütü PKK üyesi iki terörist tarafından hedef alınmıştı.

5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısına bir tepki de gazeteci Candaş Tolga Işık’tan geldi.

5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısına bir tepki de gazeteci Candaş Tolga Işık’tan geldi.

Teröristlerin counterstrike oynar gibi Ankara’da gezip saldırı düzenlendiğine dikkat çeken Işık, “Kimse kusura bakmasın” diyerek güvenlik zaafiyetine tepki gösterdi.

Teröristlerin counterstrike oynar gibi Ankara’da gezip saldırı düzenlendiğine dikkat çeken Işık, “Kimse kusura bakmasın” diyerek güvenlik zaafiyetine tepki gösterdi.

Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı 👇

Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı 👇
twitter.com

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maestro__maestro

Yok kusura bakmazlar merak etme güvenlik meselesi alınacakları bir konu değil zaten

Teke tek

Üstlerine bile almazlar. "Ne yani biz mi bastık da sıktık sağa sola" derler, milletten hesap sorarlar....