Candaş Tolga Işık’tan "Kimse Kusura Bakmasın" Tepkisi: "Korkunç Güvenlik Zafiyeti"
Candaş Tolga Işık’tan "Kimse Kusura Bakmasın" Tepkisi: "Korkunç Güvenlik Zafiyeti"
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Ankara’da bulunan ve içerisinde binlerce kişinin çalıştığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) fabrikası terör örgütü PKK üyesi iki terörist tarafından hedef alınmıştı.
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5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısına bir tepki de gazeteci Candaş Tolga Işık’tan geldi.
Teröristlerin counterstrike oynar gibi Ankara’da gezip saldırı düzenlendiğine dikkat çeken Işık, “Kimse kusura bakmasın” diyerek güvenlik zaafiyetine tepki gösterdi.
Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı 👇
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Yok kusura bakmazlar merak etme güvenlik meselesi alınacakları bir konu değil zaten
Üstlerine bile almazlar. "Ne yani biz mi bastık da sıktık sağa sola" derler, milletten hesap sorarlar....