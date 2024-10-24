Candaş Tolga Işık’tan "Kimse Kusura Bakmasın" Tepkisi: "Korkunç Güvenlik Zafiyeti"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Ankara’da düzenlenen ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Işık, iki teröristin stratejik önemdeki TUSAŞ’a bu kadar kolay gelip saldırı düzenlenmesini “güvenlik zafiyeti” olarak yorumladı.